Ninh Bình: Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ được công nhận là điểm du lịch

Vườn quốc gia Xuân Thủy rộng hơn 7.100ha, là khu Ramsar (công ước quốc tế quy định về bảo tồn và sử dụng hợp lý, thích đáng các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á, được công nhận từ năm 1988; đến năm 2004, UNESCO công nhận Vườn quốc gia Xuân Thủy là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng, và chính thức được công nhận là Công viên Di sản ASEAN năm 2025.

Ngày 14/9/2026 vừa qua, tỉnh Ninh Bình có Quyết định công nhận Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ là điểm du lịch. Theo đó, Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ (xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình) có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo quy định hiện hành.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ thực hiện việc quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, phát triển bền vững.

Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng, là nơi hội tụ đa dạng sinh học cao với hàng trăm loài chim, trong đó có nhiều loài quý hiếm, nguy cấp, có giá trị bảo tồn toàn cầu.

Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ được công nhận là điểm du lịch sẽ là cơ sở để Vườn từng bước chuẩn hoá hoạt động đón tiếp và phục vụ khách du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên, phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục và môi trường. Đặc biệt, là tăng cường quảng bá những hình ảnh, giá trị nổi bật của Vườn đến với du khách.

Năm 1989, vùng đất ngập nước thuộc Vườn quốc gia Xuân Thủy được công nhận là khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á; đánh dấu Việt Nam trở thành thành viên thứ 50 của Công ước Ramsar (Công ước bảo vệ những vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, nhất là nơi cư trú của các loài chim nước).

Các kiểu đất ngập nước chính ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy bao gồm bãi triều có rừng ngập mặn; bãi triều lầy không có rừng ngập mặn; đầm tôm, dải cát ở mép ngoài Cồn Lu và các dải cát chắn ngoài cửa sông - Cồn Xanh, Cồn Mờ, sông nhánh và lạch triều; vùng nước cửa sông (giới hạn ven bờ ngoài Cồn Lu, Cồn Xanh).

Tại mỗi kiểu hệ sinh thái có các đặc trưng riêng về điều kiện môi trường sống, nơi cư trú… dẫn tới các đặc trưng về quần xã sinh vật.

Tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy ghi nhận 203 loài thực vật có mạch thuộc 145 chi, 65 họ, trong đó có 14 loài thực vật ngập mặn chính… Đây là nơi sinh sống của 202 loài thực vật bậc cao; thảm thực vật có 7 quần xã; thực vật nổi đã thống kê được 112 loài; động vật nổi ghi nhận có 110 loài; có 385 loài động vật không xương sống; 155 loài cá; 427 loài côn trùng...

Đặc biệt, Vườn Quốc gia Xuân Thủy là nơi dừng chân và trú đông quan trọng của các loài chim nước di cư. Kết quả điều tra, khảo sát thực địa và kế thừa kết quả các công trình nghiên cứu đã thống kê được 222 loài chim thuộc 42 họ của 12 bộ; trong đó 166 loài chim di cư.

Trong số các loài sinh vật quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ở Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ, nhóm chim được chú ý bảo tồn nhiều hơn cả, nhất là nhóm chim di cư. Có 2 dòng chim di cư, đó là: chim di cư tránh rét từ phương Bắc xuống trú đông, vào dịp hè thu các loài chim di cư tránh nóng từ phương Nam lên.

Chính vì vậy, Vườn Quốc gia Xuân Thủy là “Ga chim quốc tế” quan trọng của nhiều loài chim quý, hiếm, đặc biệt là nơi sinh sống của nhiều loài chim nước. Đây cũng là một trong 6 vùng chim quan trọng của các vùng đất ngập nước trọng yếu ở đồng bằng Bắc Bộ và nằm trên đường bay chim nước di cư tuyến Úc-Đông Á (EAAFP)./.

Việt Nam có thêm Vườn quốc gia thứ 37 vừa được thành lập tại tỉnh Đắk Lắk Vườn quốc gia Ea Sô nằm trên địa bàn xã Ea Knốp (Đắk Lắk) có tổng diện tích tự nhiên 26.959,01 ha. Đây là Vườn quốc gia thứ 37 của Việt Nam còn bảo tồn nguyên vẹn sinh cảnh tự nhiên độc đáo.

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