Du lịch

Việt Nam-Nga tiến tới đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, kích cầu du lịch

Việt Nam và Liên bang Nga đã thống nhất nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tổ chức hội nghị, triển lãm, diễn đàn và các sự kiện khác nhằm xúc tiến du lịch.

Minh Thu
Du khách Nga chụp ảnh lưu niệm sau khi đặt chân đến sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)
Du khách Nga chụp ảnh lưu niệm sau khi đặt chân đến sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Chiều 17/9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam và Liên bang Nga đang tiếp tục phối hợp để việc miễn thị thực nhập cảnh Nga cho công dân Việt Nam sớm được thực hiện.

Vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới.

Tuyên bố chung nêu rõ hai bên ủng hộ thúc đẩy mở rộng hợp tác lao động, tăng cường trao đổi du lịch giữa hai nước thông qua việc gia tăng số lượng các chuyến bay thẳng thường lệ và thuê chuyến; đơn giản hóa thủ tục xuất, nhập cảnh đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga, hướng tới áp dụng chế độ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

Hai bên cũng thống nhất nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tổ chức hội nghị, triển lãm, diễn đàn và các sự kiện khác nhằm xúc tiến du lịch.

Hai nước khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Nga cũng như công dân Nga sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam.

Trên tinh thần đó, các cơ quan chức năng hai nước đang phối hợp chặt chẽ trong vấn đề này./.

(Vietnam+)
#Quan hệ Việt Nam Nga #Thủ tục xuất nhập cảnh #Miễn thị thực #Du lịch Việt Nam #Hợp tác lao động #NQ 26 TP. Hà Nội
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Quan hệ Việt Nam-Nga

NGHỊ QUYẾT 26 VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

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