Việt Nam có khách sạn lọt vào danh sách 100 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026

Ngày 15/9, The World's 50 Best Hotels tiếp tục công bố danh sách 1-50 tại Paris, hoàn tất bảng xếp hạng 100 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026.

Trong danh sách mở rộng từ vị trí 51-100, công bố đợt đầu, Capella Hanoi lần đầu góp mặt ở vị trí 81. Đây cũng là lần đầu Capella Hanoi được đưa vào bảng xếp hạng của The World's 50 Best Hotels.

Rosewood Hong Kong (Trung Quốc) đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ hai liên tiếp, trong khi Passalacqua bên hồ Como của Italy là khách sạn có thứ hạng cao nhất châu Âu, đứng thứ 5 thế giới.

Trong danh sách 51-100, châu Á có 20 khách sạn, trong đó Nhật Bản có 7 khách sạn, nhiều nhất khu vực. Janu Tokyo đứng thứ 52, Park Hyatt Tokyo thứ 53, The Okura thứ 69, Palace Hotel Tokyo thứ 73, Hotel The Mitsui ở Kyoto thứ 79, Hoshinoya Tokyo thứ 85 và Waldorf Astoria Osaka thứ 89.

Các khách sạn châu Á khác gồm Soneva Fushi của Maldives (55), Mandapa ở Bali, Indonesia (61), Rosewood Bangkok của Thái Lan (70), Amangalla ở Sri Lanka (71), Wynn Palace tại Macau (96) và Capella Singapore (97).

Tại châu Âu, Italy có số khách sạn nhiều nhất trong danh sách 51-100 với 9 cơ sở. Il San Pietro di Positano đứng thứ 58, trong khi Pháp có 4 khách sạn và Vương quốc Anh có 2 khách sạn.

Theo The World's 50 Best Hotels, Capella Hanoi là một trong những khách sạn mới được đưa vào danh sách năm nay.

Capella Hanoi nằm tại số 11 Lê Phụng Hiểu, khu vực trung tâm Hà Nội, gần Nhà hát Lớn.

Khách sạn có 47 phòng, được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley, với cảm hứng từ thế giới opera và nghệ thuật của thập niên 1920.

Không gian khách sạn kết hợp các chi tiết mang phong cách Art Nouveau và Art Deco, đồng thời sử dụng nhiều hiện vật sân khấu, trang phục biểu diễn và kỷ vật nghệ thuật. Mỗi phòng được xây dựng theo một câu chuyện riêng, lấy cảm hứng từ các nhân vật trong lịch sử opera.

47 căn phòng của khách sạn đều được đặt tên theo các diễn viên, ca sỹ, nhà biên kịch nổi tiếng thế giới trong thời đại này như Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Lina Cavalieri... hay các vở kịch Opera để đời như "Madama Butterfly," "Turando," "Scheherazade" để gợi nhắc về một quá khứ "hào hùng" của loại hình nghệ thuật quý tộc này.

Mỗi căn phòng đều sở hữu một bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật hay các kỷ vật khác nhau theo chủ đề của từng phòng, khiến du khách như lạc trong một viện bảo tàng thu nhỏ ngay giữa trung tâm thủ đô.

Một số hạng phòng có diện tích lớn như Grand Opera Suite rộng 194m2 và Royal Opera Suite rộng 123m2. Tổng thể công trình được phát triển theo mô hình khách sạn quy mô nhỏ, tập trung vào thiết kế, không gian và trải nghiệm lưu trú thay vì số lượng phòng.

Đây không phải lần đầu Capella Hanoi xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế. Trong năm 2026, khách sạn cũng được Travel + Leisure đưa vào danh sách những khách sạn có kiến trúc ấn tượng nhất châu Á và là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách này.

The World’s 50 Best Hotels từ lâu đã được xem là thước đo chuẩn mực và uy tín hàng đầu trong ngành dịch vụ hiếu khách toàn cầu. Giải thưởng không đi theo hình thức hồ sơ ứng cử hay các chương trình bình chọn mang tính thương mại, mà trao toàn bộ tiếng nói cho một hội đồng độc lập gồm hàng trăm chuyên gia du lịch hàng đầu thế giới. Họ là những nhà báo du lịch kỳ cựu, các chủ khách sạn, chuyên gia tư vấn và những lữ khách xa xỉ giàu trải nghiệm. Mỗi thành viên chỉ được bỏ phiếu cho những nơi họ trực tiếp lưu trú và cảm nhận chất lượng dịch vụ trong khung thời gian quy định. Chính sự bảo mật, khắt khe và công tâm ấy đã biến việc lọt vào top 100 của bảng xếp hạng thành cột mốc danh giá mà bất kỳ khách sạn cao cấp nào trên thế giới cũng mong muốn chạm tới./.

Capella Hanoi và Amanoi được vinh danh với 3 Michelin Key Hai khách sạn đạt 3 Michelin Key của Việt Nam là khách sạn Capella Hanoi và khu nghỉ dưỡng Amanoi (Khánh Hòa) - nơi mang lại "trải nghiệm lưu trú xuất sắc."