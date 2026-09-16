Du lịch Huế làm mới chuỗi sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách

Du lịch Huế đang chuyển hướng từ khai thác điểm đến sang xây dựng những chuỗi trải nghiệm liên tục, kết nối di sản, văn hóa, ẩm thực, cảnh quan và dịch vụ, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Tạo thêm trải nghiệm từ sáng sớm đến đêm

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Huế đón khoảng 5,817 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,756 triệu lượt, tăng 35%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 13.790 tỷ đồng, gấp 1,6 lần cùng kỳ.

Kết quả này tạo nền tảng để ngành du lịch thành phố tiếp tục làm mới sản phẩm, hướng tới khai thác tốt hơn nhu cầu trải nghiệm của du khách. Trong những tháng cuối năm, Huế ưu tiên các sản phẩm có thể triển khai nhanh, dựa trên tài nguyên và điều kiện sẵn có.

Một trong những hướng được chú trọng là hình thành chuỗi sản phẩm “Đêm Huế-Sáng Huế,” bổ sung những trải nghiệm vào khoảng thời gian trước đây còn ít hoạt động.

Du khách tham quan địa điểm du lịch tại thành phố Huế. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Ngành du lịch đang nghiên cứu, thử nghiệm các sản phẩm như “Huế thức giấc bên sông Hương,” “Bình minh Hoàng thành,” “Ăn sáng như người Huế,” “Bình minh Tam Giang” và “Làng nghề thức giấc.”

Cùng với đó là nâng cấp trải nghiệm du thuyền trên sông Hương; phát triển các tuyến tham quan di sản bằng xe đạp, xe điện và đường thủy; làm mới không gian, dịch vụ tại chợ Đông Ba; tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật cộng đồng về đêm.

Các dòng sản phẩm MICE, golf, tàu biển và tàu di sản cũng được định hướng gắn kết với lưu trú, ẩm thực, mua sắm và chăm sóc sức khỏe, tạo thành những hành trình có nhiều lớp trải nghiệm thay vì chỉ tham quan một điểm đến.

Biến lợi thế riêng thành sản phẩm cụ thể

Theo định hướng của thành phố, thương hiệu du lịch Huế cần được phát triển trên nền tảng những giá trị riêng có, nổi bật là hệ thống di sản tương đối nguyên vẹn, cảnh quan sông nước gắn với đô thị di sản, bản sắc văn hóa và cốt cách con người. Khả năng kết nối bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt và đường biển cũng tạo thuận lợi để mở rộng thị trường khách.

Điều quan trọng là kết nối các lợi thế này thành hệ sinh thái và chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh, đồng thời chuyển những giá trị khác biệt thành sản phẩm có khả năng tổ chức, vận hành và đưa ra thị trường.

Du khách nước ngoài tham quan thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Các sản phẩm cũng cần được thiết kế theo từng nhóm khách, trả lời cụ thể những nhu cầu cơ bản của du khách khi đến Huế như đi đâu, chơi gì, ăn gì, mua gì và lưu trú ở đâu.

Trong mô hình này, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và tạo điều kiện; doanh nghiệp trực tiếp đầu tư, kinh doanh, vận hành; cộng đồng cùng tham gia cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ phát triển du lịch.

Ẩm thực Huế cũng là một hướng phát triển có nhiều tiềm năng. Thành phố định hướng nghiên cứu những không gian đủ quy mô, thuận tiện giao thông, có khả năng giới thiệu đa dạng món ăn và sản phẩm đặc trưng, qua đó giúp du khách trải nghiệm sâu hơn văn hóa ẩm thực Huế.

Du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cũng được xác định còn nhiều dư địa phát triển nhờ lợi thế về suối khoáng nóng, biển, hệ thống y tế và điều kiện nghỉ dưỡng. Đây là nhóm sản phẩm ít phụ thuộc mùa vụ, có khả năng thu hút khách quay trở lại và mở rộng cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Tạo sức sống mới cho không gian di sản và đô thị

Khai thác kinh tế đêm đang được xem là một hướng quan trọng để kéo dài thời gian trải nghiệm tại Huế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang chuẩn bị các phương án triển khai, trước mắt triển khai tại Đại Nội, sau đó từng bước nghiên cứu mở rộng sang những khu vực có tiềm năng.

Du khách xem tái hiện sân khấu hóa Lễ Thiết triều trong Đại Nội Huế về đêm. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Việc khai thác Kinh thành, Đại Nội và các không gian di sản về đêm được định hướng theo hướng tổ chức thường xuyên, quanh năm, thay vì chỉ tập trung vào mùa cao điểm hoặc một số sự kiện nhất định. Đây không chỉ là cách gia tăng sản phẩm mà còn góp phần tạo thêm sức sống cho không gian di sản.

Tại chợ Đông Ba, lãnh đạo thành phố gợi mở việc phục dựng tư liệu, hình ảnh qua các thời kỳ, kết hợp những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, đời sống và hoạt động giao thương để tăng giá trị trải nghiệm cho du khách.

Cùng với đó, các khu vực Đông Ba, Gia Hội, Bao Vinh có thể được nghiên cứu tổ chức không gian thương mại, dịch vụ và trải nghiệm về đêm, trên cơ sở kết nối với những không gian hiện hữu và khai thác đặc trưng riêng của từng khu vực.

Về lâu dài, Huế hướng tới các chuỗi hành trình kết nối di sản, sông nước, làng quê, biển, ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật và du lịch tâm linh. Thành phố yêu cầu ngành du lịch phối hợp với các địa phương lựa chọn lợi thế nổi bật để ưu tiên phát triển thành sản phẩm cụ thể, đồng thời xác định rõ đơn vị thực hiện, mô hình vận hành và lộ trình triển khai.

Bên cạnh khai thác nguồn lực nội tại, Huế cũng định hướng đặt sản phẩm trong tổng thể không gian du lịch miền Trung, tăng cường liên kết với Đà Nẵng và Quảng Trị để phát huy thế mạnh bổ trợ.

Các hành trình liên vùng được kỳ vọng có tính độc đáo, tạo thêm lựa chọn cho du khách và từng bước nâng cao sức nhận diện của thương hiệu du lịch Huế trên thị trường trong nước và quốc tế./.

Một buổi chiều ở Huế: Dạo quanh chùa Thiên Mụ và chèo SUP ngắm hoàng hôn trên sông Hương Chỉ với vài giờ đồng hồ, du khách có thể trải qua hai sắc thái rất khác của Cố đô: sự tĩnh tại nơi chùa Thiên Mụ và cảm giác tự do khi chèo SUP trên dòng sông Hương.