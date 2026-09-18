Siết chặt quản lý du lịch, chấn chỉnh hoạt động tại Bảo tàng Quảng Ninh

Trước những phản ánh về một số tồn tại trong hoạt động đón khách, hướng dẫn viên và dịch vụ du lịch trên địa bàn, ngày 18/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh đã ban hành các văn bản chỉ đạo khẩn nhằm kiểm tra, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý môi trường kinh doanh du lịch.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh về việc kiểm tra, xác minh hoạt động đón, hướng dẫn khách du lịch tại Bảo tàng Quảng Ninh và các cơ sở kinh doanh có liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Bảo tàng- Thư viện thành phố khẩn trương báo cáo chi tiết toàn bộ hoạt động đón, hướng dẫn khách du lịch. Đồng thời, đơn vị phải chủ động rà soát quy trình quản lý, đảm bảo thông tin thuyết minh, giới thiệu hiện vật tuân thủ đúng Luật Di sản văn hóa. Sở cũng chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan nếu để xảy ra vi phạm.

Bên cạnh đó, nhằm giữ gìn hình ảnh và uy tín du lịch địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh đã ban hành văn bản gửi các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở kinh doanh và các đơn vị quản lý điểm đến trên địa bàn. Văn bản nghiêm cấm các doanh nghiệp lữ hành để người nước ngoài không đủ điều kiện hành nghề trực tiếp tập hợp, dẫn đoàn, thuyết minh; yêu cầu các hướng dẫn viên Việt Nam thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý đoàn và kiểm soát thông tin cung cấp cho du khách.

Đối với các điểm tham quan, cơ sở kinh doanh dịch vụ và mua sắm, ngành chức năng Quảng Ninh yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh, niêm yết giá công khai, minh bạch; tuyệt đối không xảy ra tình trạng nài ép khách mua hàng, cung cấp thông tin sai lệch hay lợi dụng hình ảnh cơ quan nhà nước để quảng bá thương mại.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên. Các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về du lịch, di sản và kinh doanh thương mại sẽ bị xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định./.

Bảo tàng Quảng Ninh - Kho tàng nghệ thuật, lịch sử sống động của vùng đất mỏ Với thủ pháp kiến trúc hình vuông độc đáo, có phần táo bạo, phần vỏ ngoài màu đen huyền bí của bảo tàng Quảng Ninh tựa như tấm gương khổng lồ phản chiếu hình dáng của biển trời Hạ Long hùng vĩ.