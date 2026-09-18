Đèn lồng Hội An góp sắc màu Việt Nam tại lễ hội Trung thu ở Hong Kong

Tối 17/9, Cục Phát triển Du lịch Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã chính thức khai mạc "Lễ hội Đèn lồng Trung Thu Quốc tế" quy mô lớn lần đầu tiên tại Công viên Victoria trên đảo Hong Kong.

Trong không gian lễ hội lung linh quy tụ hơn 3.000 chiếc đèn lồng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, sự góp mặt của đèn lồng Hội An (Việt Nam) đã mang đến nét chấm phá văn hóa quen thuộc, giới thiệu di sản truyền thống đến đông đảo người dân địa phương và du khách quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, phát biểu tại lễ khai mạc, Cục Phát triển Du lịch Hong Kong (HKTB) Lâm Kiến Nhạc (Peter Lam) nhấn mạnh, năm nay HKTB đã đặc biệt mở rộng quy mô các hoạt động nhằm tạo nên một sự kiện Trung Thu quốc tế hoàn toàn mới, mang đến cho du khách những trải nghiệm “chỉ có tại Hong Kong.”

Sự kiện nhằm kết nối chuỗi hoạt động Trung Thu đa dạng trên khắp thành phố, đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thông qua việc gắn kết nét đẹp văn hóa truyền thống với trải nghiệm mua sắm - ẩm thực, Hong Kong kỳ vọng biến sức hút thành phố thành động lực thúc đẩy ngành du lịch và phát triển kinh tế.

Lấy chủ đề "Đoàn viên," sự kiện Trung Thu năm nay đánh dấu lần đầu tiên HKTB lồng ghép các yếu tố phong tục dân gian từ nhiều nơi trên thế giới vào không khí lễ hội truyền thống.

Tâm điểm của sắc màu quốc tế nằm ở "Đại lộ Đèn lồng Thế giới" – khu vực dọc lối đi bộ đối diện khu vực hồ nhân tạo trong Công viên Victoria.

Đồng loạt thắp sáng từ 18h30 hằng đêm, nơi đây trưng bày hơn 3.000 chiếc đèn lồng tượng trưng cho các nền văn hóa thuộc 4 khu vực: Á, Âu, Phi và Nam Mỹ.

Cụm đèn lồng "Cá chép vượt vũ môn". (Ảnh: Lê Anh/TTXVN)

Tại khu vực trưng bày quốc tế, đèn lồng Hội An của Việt Nam xuất hiện cùng các loại đèn lồng đặc trưng trên thế giới, gửi gắm thông điệp về lời chúc bình an, sức khỏe và sự gắn kết gia đình.

Với nghệ thuật chế tác thủ công có lịch sử hơn 400 năm, đèn lồng Hội An được tạo hình từ khung tre ngâm nước muối chống mối mọt và bọc lớp lụa tơ tằm mềm mại, tỏa ánh sáng dịu nhẹ nhã nhặn.

Sự góp mặt của sản phẩm thủ công này vừa thể hiện nét đẹp di sản lâu đời của Việt Nam, vừa đóng góp vào không gian giao lưu văn hóa đa dạng tại sự kiện.

Cùng có mặt trên Đại lộ Đèn lồng Thế giới là các tác phẩm đại diện cho nhiều quốc gia khác như "Đèn ngôi sao Giáng sinh Scandinavia" của Thụy Điển, "Đèn lồng lễ hội tháng Sáu" của Brazil hay các dòng đèn lồng thủ công truyền thống đến từ Sri Lanka, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc...

Bên cạnh mảng đèn lồng quốc tế, lễ hội còn thu hút người xem nhờ các tác phẩm Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc. Tiêu biểu là 4 cụm đèn lồng Tần Hoài nổi tiếng của Nam Kinh do 33 nghệ nhân kỳ cựu chế tác, nổi bật với cụm đèn chính “Bóng cây lung linh” cao 8m lấy cảm hứng từ cây đa cổ thụ của Hong Kong cho phép du khách bước vào bên trong thưởng lãm, cùng cụm trăng tròn "Ánh trăng hồ sen" cao 7m, cụm tác phẩm “Cá chép vượt vũ môn.”

Ngoài ra, Lễ hội đèn lồng còn dựng "Khu vườn Đèn lồng Hong Kong" tại khu vực chòi nghỉ chân ở Công viên Victoria. Nơi đây trưng bày hơn 1.000 chiếc đèn lồng làm bằng tay truyền thống Hong Kong với gần 20 kiểu dáng kinh điển như thỏ ngọc, quả khế, cá vàng và hoa sen, tạo nên khung cảnh rực rỡ như tái hiện lại "Phố Đèn lồng" tại chợ Đại Kiều (Yuen Long).

Lễ hội còn kết hợp các yếu tố công nghệ hiện đại như màn trình diễn vũ đạo của robot Galbot hay robot ZhiXing Tech trực tiếp vẽ quạt sơn mài tặng khách tham quan.

Bên cạnh đó, các gian hàng hợp tác với tổ chức từ thiện Po Leung Kuk cũng mở bán nhiều loại bánh Trung Thu đặc sắc, toàn bộ doanh thu sẽ được quyên góp cho mục đích từ thiện.

Sự kiện mở cửa tự do từ ngày 17/9 đến 27/9. Khung giờ thắp sáng diễn ra từ 18h30 đến 23h hằng đêm; riêng đêm Rằm Trung Thu (25/9), thời gian thắp đèn được kéo dài đến 24h./.

“Đêm phố cổ Hội An” tái hiện không gian sinh hoạt xưa trong ánh đèn lồng Hội Tết Trung Thu 2025 tại Hội An mang đến du khách chuỗi hoạt động nghệ thuật rực rỡ với đèn lồng, múa lân, rước đèn, âm nhạc dân gian, tái hiện không gian sinh hoạt truyền thống trong ánh Trăng Rằm.