“Đêm phố cổ Hội An” tái hiện không gian sinh hoạt xưa trong ánh đèn lồng

Diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 3-6/10, Hội Tết Trung Thu Ất Tỵ-2025 tại phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng với màn trình diễn đặc sắc về đèn lồng, múa lân, rước đèn và nhiều hoạt động nghệ thuật ngoài trời được kỳ vọng mang đến cho người dân, du khách một mùa lễ hội rực rỡ, đậm đà bản sắc văn hóa.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn được chờ đợi nhất Hội Tết Trung Thu-Ất Tỵ 2025 là “Đêm hội Trăng Rằm” diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 4/10, tại Công viên Hội An với các tiết mục lân-sư-rồng và nghệ thuật chủ đề Trung Thu.

Cùng thời điểm trên, không gian “Âm nhạc và Trăng” diễn ra tại 106 Bạch Đằng giới thiệu đến du khách, đặc biệt là thiếu nhi các làn điệu dân ca, nhạc đồng dao, hòa tấu nhạc cụ dân tộc nhằm tạo nên không gian giao lưu âm nhạc vừa sâu lắng, vừa rộn ràng dịp Tết Trung Thu.

Đặc biệt, vào tối 5/10, chương trình “Đêm phố cổ Hội An” phần nào tái hiện không gian sinh hoạt của người Hội An xưa trong ánh đèn lồng, mang lại cảm giác bình yên cho du khách.

Ngày 6/10, diễu hành “Rước đèn Trung Thu” tại các khu phố cổ hứa hẹn lan tỏa không khí rộn ràng khắp các ngõ phố. Trong thời gian diễn ra lễ hội còn có trưng bày mâm cỗ Trung Thu, triển lãm ảnh và múa thiên cẩu, không gian trải nghiệm tại Bảo tàng Văn hóa dân gian.

Hội Tết Trung Thu Ất Tỵ-2025 không chỉ mang đến niềm vui cho mọi lứa tuổi mà còn góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, khẳng định tinh thần sáng tạo của đất và người Hội An trong việc biến di sản thành chất liệu để tạo nên những trải nghiệm mới, độc đáo, đáng nhớ cho du khách.

Năm 2023, Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung Thu ở Hội An đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Điều này càng khẳng định giá trị và sức sống bền bỉ của lễ hội trên mảnh đất di sản.

Tại Hội An, vùng đất từng là thương cảng quốc tế sầm uất từ thế kỷ 17-18, Tết Trung Thu trở thành lễ hội đặc sắc, được hình thành và phát triển trên cơ sở truyền thống bản địa, vừa có sự giao lưu, tiếp biến văn hóa Trung Hoa, Nhật Bản, vừa mang đậm bản sắc dân gian Việt Nam, phản ánh tính năng động, sáng tạo, hiền hòa và mến khách của con người nơi đây./.

