Du khách Việt đang tìm cách "sống" cùng di sản như thế nào?

Lượng tìm kiếm tại Ninh Bình, Huế, Hội An tăng mạnh cho thấy du khách Việt Nam đang ngày càng muốn khám phá sâu hơn văn hóa, lịch sử và đời sống địa phương.

Một chuyến đi đến Ninh Bình giờ đây có thể bắt đầu bằng việc tìm một nơi nghỉ, nhưng sau đó là hàng loạt tìm kiếm đủ sức “chạm” tại vùng đất ấy. Đến Hội An, bên cạnh phố cổ, du khách quan tâm ẩm thực, nghệ thuật và những câu chuyện văn hóa. Còn ghé Hà Nội, các city tour có hướng dẫn đang được tìm kiếm nhiều hơn…

Thực tế, cách du khách Việt tìm kiếm thông tin đang khác đi và kéo theo nhiều nhu cầu mới trong hành trình. Điểm đến vẫn quan trọng, nhưng những gì có thể trải nghiệm tại đó ngày càng được chọn lọc tinh tế hơn.

Chọn hành trình sâu sắc thay vì điểm "check-in"

Dữ liệu tìm kiếm do Traveloka công bố chiều nay (ngày 18/9), cho thấy lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Ninh Bình trong giai đoạn vừa qua tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Hội An tăng hơn 60%, trong khi Huế tăng hơn 45%.

Ninh Bình có lợi thế khi nhiều lớp giá trị cùng hiện diện trong một hành trình: di tích lịch sử, cảnh quan núi đá vôi và đời sống văn hóa của cộng đồng địa phương. Vì thế, mỗi chuyến đi không nhất thiết chỉ xoay quanh một điểm tham quan, mà có thể kéo dài với nhiều hoạt động khác nhau.

Hội An và Huế cũng có những lợi thế tương tự với loạt công trình lịch sử nằm giữa không gian văn hóa sống động, nơi ẩm thực, nghề thủ công, nghệ thuật biểu diễn và sinh hoạt của cư dân cùng tạo nên trải nghiệm cho du khách.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm Hang Múa ở Ninh Bình. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Xu hướng này cũng xuất hiện ở các thành phố lớn. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng tích cực về lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú trong cùng giai đoạn. Tại Hà Nội, sự quan tâm tập trung nhiều hơn vào các hoạt động trải nghiệm. Lượng tìm kiếm các tour khám phá thành phố trong nửa ngày và cả ngày tăng hơn gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước.

Với một thành phố đã quá quen thuộc với người Việt, việc các tour có hướng dẫn được tìm kiếm nhiều hơn cho thấy nhu cầu khám phá không dừng ở những địa danh nổi tiếng. Du khách muốn có người dẫn đường, nghe câu chuyện và nhìn thành phố từ một góc khác.

Những lớp trải nghiệm phía sau di sản

Sự dịch chuyển này thể hiện rõ hơn ở nhóm sản phẩm gắn với các Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Theo dữ liệu Traveloka, lượng tìm kiếm vé tham quan Quần thể Di tích Cố đô Huế tăng hơn 30%. Tour riêng kết hợp Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn tăng hơn gấp đôi. Chương trình biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Các con số phản ánh sự quan tâm đến những trải nghiệm được đặt trong câu chuyện rộng hơn của điểm đến, khi hành trình bắt đầu từ một di tích, sau đó tiếp tục với ẩm thực, nghệ thuật, cảnh quan hay đời sống địa phương.

﻿﻿ Các loại hình nghệ thuật dân gian góp phần tạo nên những sản phẩm giàu bản sắc cho du lịch Việt. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

“Di sản Việt Nam không chỉ đơn thuần là những điều du khách muốn tận mắt chiêm ngưỡng. Ngày càng nhiều người tìm kiếm những cách thức để dành thời gian khám phá sâu hơn các vùng đất, câu chuyện và giá trị truyền thống tạo nên nét riêng của mỗi điểm đến,” Giám đốc Quốc gia Traveloka, bà Huỳnh Thị Mai Thy nhận định.

Thực tế, Việt Nam có nguồn tài nguyên lớn để phát triển những hành trình như vậy. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cả nước có hơn 40.000 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; UNESCO công nhận 9 Di sản Thế giới và 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

Điều đáng giá là những di sản này không chỉ có giá trị để ngắm nhìn. Bởi phía sau một đô thị cổ là đời sống của cư dân; sau mỗi món ăn là câu chuyện về vùng đất; mỗi nghề thủ công lại gắn với những người dân bản địa đang nỗ lực giữ nghề; còn các loại hình nghệ thuật truyền thống có thể trở thành trải nghiệm trực tiếp của du khách…

Theo đại diện Traveloka, tại Hội An, hành trình có thể nối phố cổ với ẩm thực, nghề thủ công và các chương trình nghệ thuật. Ở Huế, hệ thống di tích có thể kết hợp với trải nghiệm khám phá thành phố, ẩm thực và văn hóa cung đình. Tại Ninh Bình, các điểm di tích có thể nối với cảnh quan tự nhiên và đời sống cộng đồng.

Hội An là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế khi khám phá Đà Nẵng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chuỗi trải nghiệm ấy cũng góp phần gia tăng giá trị cho du lịch tại điểm đến. Khi khách ở lại lâu hơn và dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động địa phương, cơ hội không chỉ đến với cơ sở lưu trú hay đơn vị lữ hành, mà còn lan tỏa sang hướng dẫn viên, nghệ nhân, nghệ sỹ biểu diễn, cơ sở ẩm thực, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư.

Du lịch văn hóa vì thế đang dịch chuyển từ việc đưa khách đến một di sản sang tạo ra một “mạng lưới” đưa khách bước vào câu chuyện của di sản theo cách sâu sắc hơn.

Một điểm đến nổi tiếng có thể khiến khách quyết định xách balo lên đường, nhưng bữa ăn địa phương, một câu chuyện lịch sử được kể đúng cách, hay buổi biểu diễn, gặp gỡ với người dân bản địa lại có thể khiến chuyến đi trở nên thực sự đáng nhớ.

Khi những trải nghiệm ấy dễ tìm kiếm và dễ kết nối trong cùng một hành trình, di sản có thêm cơ hội bước ra khỏi vai trò của một điểm tham quan, trở thành một phần sống động của chuyến đi./.

Du khách quốc tế khám phá Hà Nội. (Ảnh minh họa: TTXVN)

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