Giao tranh tiếp diễn ở Yemen, hàng chục người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, giao tranh giữa các lực lượng của Chính phủ Yemen và phong trào Houthi tiếp diễn trên nhiều mặt trận trong ngày 19/9, khiến hàng chục người thương vong.



Các lực lượng thuộc Chính phủ Yemen đã giao tranh với Houthi trên một số mặt trận ở tỉnh Marib, trong đó có chiến tuyến Al-Mashjah ở phía Tây thành phố. Các nguồn tin quân sự khẳng định lực lượng chính phủ đã phá hủy một số phương tiện của Houthi và đẩy lùi các tay súng của phong trào này.



Tại phía Nam Marib, pháo binh đã ngăn chặn các nỗ lực xâm nhập của Houthi, trong khi những cuộc không kích nhắm mục tiêu vào lực lượng tăng viện và các điểm tập trung của Houthi tại một số khu vực ở Al-Juba và Harib. Lực lượng chính phủ cùng các bộ lạc địa phương cũng tuyên bố kiểm soát một số vị trí chiến lược ở khu vực Al-Subaiha.



Giao tranh tại miền Nam Yemen trong những giờ qua đã khiến 48 người thiệt mạng. Các nguồn tin quân sự thuộc Chính phủ Yemen ghi nhận 17 binh sĩ thiệt mạng, trong khi phía Houthi thông báo 31 thành viên của lực lượng này tử trận trong 24 giờ qua.



Trong một động thái khác, Cơ quan báo chí Yemen (YPA) của Houthi dẫn tuyên bố từ lực lượng này cho biết đã tiến hành 2 chiến dịch tấn công các mục tiêu nhạy cảm tại thủ đô Riyadh và cơ sở của hãng dầu khí Saudi Aramco ở thành phố Yanbu của Saudi Arabia bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV) trong ngày 19/9. Những cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn các tại mục tiêu.



Houthi tuyên bố đây là hành động trả đũa những cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào Yemen.



Cũng theo YPA, nhiều chỉ huy thuộc các lực lượng thân Saudi Arabia đã thiệt mạng trong giao tranh tại khu vực Kahbub nhìn ra Eo biển Bab al-Mandab và phía Nam Taiz. Saudi Arabia đang tăng cường viện binh và trang thiết bị quân sự nhằm giành lại một số khu vực ven bờ biển phía Tây Yemen.



Từ Riyadh, tờ Arab News đưa tin 1 bồn chứa nhiên liệu của Aramco gần Sân bay quốc tế King Khalid đã bốc cháy. Lực lượng cứu hỏa đã được triển khai để dập lửa. FlightRadar24 đồng thời ghi nhận tình trạng gián đoạn nghiêm trọng tại Sân bay quốc tế King Khalid, với nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chậm giờ.

Về phần mình, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu xác nhận Houthi đã tấn công thủ đô Riyadh bằng tên lửa đạn đạo vào đêm 19 rạng sáng 20/9 (giờ địa phương). Quả tên lửa đã bị bắn hạ.



Trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên minh cáo buộc “Houthi cũng đã cố gắng nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự ở Bisha, Taif, Farasan và Yanbu.” Tuy vậy, những cuộc tấn công từ phía lực lượng này đã bị các hệ thống phòng không của Saudi Arabia đánh chặn./.

Giao tranh ác liệt giữa Houthi và quân đội Yemen, ít nhất 129 người thiệt mạng Lực lượng Houthi đang tìm cách giành quyền kiểm soát các khu vực cao điểm nhìn xuống eo biển Bab al-Mandab và thành phố cảng Mokha, qua đó có thể gây sức ép đối với các lực lượng chính phủ.

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