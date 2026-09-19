Đời sống

Iran vận động quần chúng tham gia hỗ trợ đất nước

Hàng trăm nghìn người Iran tham gia chiến dịch "Jan-Fada" thể hiện tinh thần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Thanh Bình
Người dân thu nhặt đồ đạc trong đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy sau các cuộc tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân thu nhặt đồ đạc trong đống đổ nát của những ngôi nhà bị phá hủy sau các cuộc tấn công tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 18/9, hàng trăm nghìn người Iran đã xuống đường tại thủ đô Tehran tham gia cuộc tập hợp quy mô lớn mang tên “Jan-Fada,” với thông điệp sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, cuộc tập hợp được tổ chức với sự tham gia của hơn 300.000 người. Một số nguồn tin cho biết khoảng 313.000 người đã có mặt trên các tuyến phố trung tâm Tehran. Đây được xem là một trong những cuộc huy động quần chúng quy mô lớn nhất tại Iran kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến với Iran hồi tháng 2 vừa qua.

“Jan-Fada,” có thể hiểu là “những người sẵn sàng hy sinh vì Iran,” là một chiến dịch vận động tình nguyện viên tham gia hỗ trợ đất nước trong nhiều lĩnh vực, từ hậu cần, cứu hộ, cứu trợ, hỗ trợ xã hội đến các nhiệm vụ phòng thủ.

Những người tham gia cuộc tập hợp diễu hành qua khu vực trung tâm Tehran trong trang phục mang phong cách quân sự, mang cờ Iran và nhận được sự cổ vũ của người dân hai bên đường.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết chiến dịch đã được phát động trong nhiều ngày qua, kêu gọi người dân đăng ký tham gia và chuẩn bị trải qua các khóa huấn luyện quân sự cơ bản, trong đó có huấn luyện sử dụng súng trường.

Theo Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Tehran, Tướng Hassan Hassanzadeh, hơn 600.000 người đã đăng ký tham gia chiến dịch và số người dự kiến tham gia huấn luyện có thể vượt 1 triệu người. Phát biểu khi cuộc tập hợp bắt đầu, người đứng đầu lực lượng Basij, ông Hossein Taeb, cho biết các tình nguyện viên sẽ được chuẩn bị để tham gia “phòng thủ toàn diện.” Ông đồng thời cho biết các cuộc tập hợp tương tự sẽ được tổ chức tại nhiều thành phố khác của Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng các chỉ huy quân sự và quan chức cấp cao đã theo dõi cuộc diễu hành. Cuộc tập hợp cũng trưng bày nhiều trang thiết bị quân sự, trong đó có các hệ thống phòng không, súng máy gắn trên xe tải và máy bay không người lái.

Việc tổ chức chiến dịch “Jan-Fada” được giới chức Iran mô tả là một phần trong các biện pháp tăng cường khả năng sẵn sàng của người dân, đồng thời thúc đẩy phối hợp giữa các cơ quan an ninh, lực lượng quân sự và các nhóm dân sự nhằm ứng phó với những nguy cơ an ninh từ bên ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Iran #Jan-Fada #thủ đô Tehran #huy động quần chúng Iran
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CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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