Philippines: Xả súng tại một trường trung học, nghi phạm có thể là học sinh

Ít nhất 6 học sinh thiệt mạng và 17 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra ngày 18/9 tại Trường Trung học Quốc gia Banga ở thị trấn Banga, tỉnh South Cotabato, miền Nam Philippines.

Trang tin GMA của Philippines dẫn thông báo từ Bộ Phúc lợi và Phát triển xã hội Philippines (DSWD) cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 giờ địa phương.

Lực lượng cứu hộ nhận được thông báo về tiếng súng trong khuôn viên trường và nhanh chóng triển khai đến hiện trường. Các nguồn tin địa phương xác nhận một số học sinh bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Thông tin về số thương vong ban đầu chưa thống nhất. Thống đốc tỉnh South Cotabato Reynaldo Tamayo lúc đầu xác nhận 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương; sau đó, các cơ quan chức năng địa phương tiếp tục cập nhật số nạn nhân.

Một số nguồn tin địa phương cho biết nghi phạm là học sinh và cũng bị thương trong vụ việc, song cảnh sát chưa công bố đầy đủ thông tin về nghi phạm cũng như động cơ gây án.

Bộ Giáo dục Philippines (DepEd) cho biết đang phối hợp với cơ quan giáo dục địa phương, chính quyền và lực lượng thực thi pháp luật để xác minh vụ việc, đồng thời chuẩn bị hỗ trợ tâm lý và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh, giáo viên và những người bị ảnh hưởng.

Bộ trên kêu gọi người dân bình tĩnh và không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng.

Chính quyền thị trấn Banga đã tạm thời đình chỉ các lớp học ở tất cả các cấp trong địa bàn sau vụ nổ súng. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.

Đây là vụ xả súng gây thương vong thứ ba xảy ra tại một trường học ở miền Nam Philippines kể từ tháng 6.

Trước đó, ngày 22/6, hai học sinh tại Trường Trung học Quốc gia San Jose ở thành phố Tacloban đã nổ súng khiến ít nhất 3 học sinh thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.

Ngày 18/8, một học sinh mang theo hai khẩu súng đã bắn chết một bạn học tại Đại học Ateneo de Zamboanga ở thành phố Zamboanga.

Các vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây đang làm gia tăng lo ngại về an ninh và an toàn tại các trường học ở Philippines, trong khi nhà chức trách tiếp tục điều tra vụ việc tại Banga./.

Mỹ liên tiếp ghi nhận các vụ xả súng nghiêm trọng chỉ trong vòng 24 giờ Mỹ liên tiếp ghi nhận các vụ xả súng nghiêm trọng tại nhiều địa phương chỉ trong vòng 24 giờ, khiến nhiều người thương vong.