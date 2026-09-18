Australia: Sự cố hệ thống xuất nhập cảnh gây ùn tắc tại 3 sân bay lớn

Sự cố hệ thống xuất nhập cảnh đã gây ùn tắc tại 3 sân bay quốc tế lớn nhất của Australia là Sydney, Melbourne và Brisbane trong sáng 18/9, khiến hành khách phải xếp hàng dài để làm thủ tục.



Theo các nguồn tin địa phương, sự cố kỹ thuật kéo dài 14 giờ, từ 21h ngày 17/9 (giờ địa phương) đã ảnh hưởng đến các cổng kiểm soát điện tử (e-gates) dành cho hành khách nhập cảnh và xuất cảnh tại các nhà ga quốc tế.

Australian Border Force (ABF) đã phải điều thêm nhân viên để xử lý thủ tục thủ công, trong khi các kỹ thuật viên khắc phục sự cố. Mặc dù các cổng điện tử đã được khôi phục hoạt động và tình trạng ùn tắc tại các sân bay dần được giải tỏa, người phát ngôn ABF cho biết cơ quan này vẫn triển khai thêm nhân viên để xử lý các thủ tục bằng phương thức thủ công, đồng thời cảm ơn hành khách đã kiên nhẫn trong thời gian hệ thống gặp trục trặc. Nguyên nhân sự cố vẫn đang được điều tra.



Sự cố xảy ra đúng thời điểm kỳ nghỉ học bắt đầu tại bang Queensland và Victoria, khiến lưu lượng hành khách quốc tế tại các sân bay dự kiến tăng mạnh. Riêng sân bay Brisbane dự báo lượng hành khách quốc tế trong giai đoạn từ ngày 18/9 đến 12/10 tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.



Sân bay Brisbane cũng vừa đưa vào hoạt động khu vực kiểm soát hộ chiếu mới với 12 làn nhằm tăng khả năng xử lý hành khách tại nhà ga quốc tế. Tuy nhiên, sự cố hệ thống lần này đã khiến hành khách phải làm thủ tục thủ công trong thời gian cao điểm đi lại./.

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