Nhật Bản: Đầu tư chứng khoán của hộ gia đình lần đầu vượt bảo hiểm và lương hưu

Theo số liệu điều chỉnh do Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) công bố hôm 17/9, lần đầu tiên trong lịch sử, lượng cổ phiếu mà các hộ gia đình Nhật Bản nắm giữ đã vượt tài sản bảo hiểm và lương hưu.

Dữ liệu mới nhất về dòng vốn từ BoJ cho thấy, cổ phiếu và quỹ đầu tư tín thác đạt 590.000 tỷ yen (3.790 tỷ USD) vào cuối tháng 3, cao hơn mức 579.000 tỷ yen của bảo hiểm, lương hưu và các tài sản tương tự - đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong dữ liệu kể từ tháng 3/2005. Khoảng cách này càng nới rộng trong số liệu sơ bộ của quý kết thúc vào tháng 6.

Tổng tài sản tài chính hộ gia đình đạt 2,52 triệu tỷ yen vào cuối tháng 6, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, nhanh hơn mức tăng 8,1% trong quý I năm nay.

Chương trình Tài khoản Tiết kiệm cá nhân Nippon (NISA) với ưu đãi thuế đã góp phần tạo nên một thế hệ nhà đầu tư chứng khoán mới. Các khoản đầu tư chứng khoán và quỹ tín thác của hộ gia đình đã tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 678.960 tỷ yen vào cuối tháng 6, đánh dấu quý tăng trưởng liên tiếp thứ 14 và quý thứ 4 liên tiếp vượt mức tăng 20%.

Chỉ số Nikkei 225 đã vượt mốc 70.000 điểm vào cuối tháng 6, làm tăng giá trị cổ phiếu của các hộ gia đình, trong khi sự suy yếu của đồng yên đã đẩy giá trị tài sản ngoại tệ tính bằng đồng tiền này lên cao.

Trong khi đó, theo số liệu của BoJ, tài sản bảo hiểm và lương hưu chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 585.830 tỷ yen vào cuối tháng 6. Khi lãi suất tăng, lợi suất hứa hẹn của các sản phẩm bảo hiểm cũng tăng theo, khiến khách hàng xem xét lại các hợp đồng bảo hiểm hiện tại vốn trở nên kém hấp dẫn hơn khi so sánh.

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Nhân thọ Nhật Bản, giá trị hoàn trả mà các công ty bảo hiểm nhân thọ trả cho người mua bảo hiểm khi hủy hợp đồng đạt tổng cộng 7.200 tỷ yen trong giai đoạn từ tháng 1-6/2026, mức cao nhất trong nửa đầu năm kể từ năm 2020.

Ông Takeshi Fukuda, Giám đốc đại diện của Financial Standard - công ty cung cấp tư vấn tài chính cho khách hàng cá nhân cho biết: “Một số người muốn hủy các hợp đồng bảo hiểm tập trung vào tiết kiệm và chuyển tiền của họ sang các quỹ đầu tư có lợi suất cao hơn. Ngoài ra, cũng có rất nhiều tiền đang chảy vào các quỹ đầu tư từ tiền gửi”.

Sự thay đổi quan điểm về đầu tư cũng đóng một vai trò quan trọng. “Với sự ra đời của NISA và việc nâng cao kiến thức tài chính, những người từng e ngại đầu tư nay đã thay đổi quan điểm của mình”, ông Shuhei Igarashi, Chủ tịch của Value Advisers kiêm chuyên gia hoạch định tài chính, cho biết.

Người dân di chuyển trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều người Nhật trước đây sử dụng các sản phẩm bảo hiểm vừa để phòng ngừa trường hợp ốm đau hoặc tử vong, vừa để tích lũy tài sản. Nhưng hiện nay, “quan điểm đang lan rộng, đặc biệt là trong giới trẻ, rằng chứng khoán dùng để đầu tư còn bảo hiểm dùng để đảm bảo an toàn”, ông Igarashi nói thêm.

Dòng tiền cũng đang đổ vào Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) khi lợi suất tăng lên. Các hộ gia đình nắm giữ 21.900 tỷ yen trái phiếu chính phủ và trái phiếu chương trình đầu tư và cho vay tài chính vào cuối tháng 6, mức cao nhất kể từ tháng 6/2013. Bộ Tài chính và Cơ quan Dịch vụ Tài chính đã đề nghị các ưu đãi thuế trong những thay đổi luật thuế cho năm tài chính 2027 để khuyến khích các nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu Chính phủ Nhật Bản.

Tiền mặt và tiền gửi của các hộ gia đình tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,13 triệu tỷ yen, chiếm 45% tổng tài sản. Tỷ lệ này đã giảm xuống dưới 50% lần đầu tiên sau 18 năm vào tháng 6/2025./.

Nhật Bản trên đà tăng trưởng trong 73 tháng liên tiếp Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, nền kinh tế nước này đã bước vào giai đoạn mở rộng kể từ khi chạm đáy vào tháng 5/2020 trong thời kỳ đại dịch COVID-19.