Trung Quốc nâng chuẩn nhà ở, hướng tới không gian sống an toàn, thông minh

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn Trung Quốc cho biết sẽ nâng yêu cầu về chất lượng nhà ở trên 14 phương diện, hướng tới xây dựng những “ngôi nhà tốt” an toàn, tiện nghi, xanh và thông minh, trong khuôn khổ thúc đẩy phát triển chất lượng cao ngành xây dựng nhà ở và đô thị-nông thôn giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).

Phát biểu tại cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức ngày 18/9 tại Bắc Kinh về triển khai phát triển chất lượng cao lĩnh vực nhà ở và xây dựng đô thị-nông thôn trong thời kỳ “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15,” Thứ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn Trần Thiệu Vượng (Chen Shaowang) cho rằng việc nâng cao mức sống của người dân về nhà ở trước hết phải tập trung xây dựng “nhà tốt.”

Theo ông Trần Thiệu Vượng, trong giai đoạn 2026-2030, cơ quan này đặt ra 5 mục tiêu chủ yếu, gồm đạt tiến triển quan trọng trong xây dựng các thành phố hiện đại vì người dân; tiếp tục nâng cao mức sống về nhà ở của người dân; đạt kết quả đáng kể trong nâng cấp và nâng cao chất lượng ngành xây dựng; tăng cường ảnh hưởng quốc tế trong lĩnh vực môi trường sống; đồng thời củng cố toàn diện nền tảng hỗ trợ phát triển chất lượng cao.

Để nâng cao chất lượng nhà ở, Trung Quốc xác định trọng tâm là xây dựng “nhà tốt” theo toàn bộ chuỗi và vòng đời, từ tiêu chuẩn, thiết kế, vật liệu, thi công đến vận hành và bảo trì. Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn cho biết sẽ lấy nhu cầu thực tế của người dân làm cơ sở để xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn về nhà ở.

Một số tiêu chuẩn mới đáng chú ý được đưa ra nhằm giải quyết những vấn đề người dân phản ánh trong quá trình sử dụng nhà ở. Theo đó, tiêu chuẩn về chiều cao tầng được nâng từ 2,8m lên 3m; đối với nhà ở từ tầng 4 trở lên, tiêu chuẩn mới yêu cầu lắp đặt thang máy nhằm tạo thuận lợi cho người cao tuổi và các nhóm dân cư có nhu cầu di chuyển bằng thang máy.

Khu đô thị mới được xây dựng tại khu Hùng An mới. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Đối với yêu cầu bảo đảm an toàn cho trẻ em, chiều cao lan can tại ban công, hành lang và các vị trí có nguy cơ rơi ngã được nâng thống nhất từ 1,2m trở lên.

Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn Trung Quốc đồng thời xác định việc xây dựng các thành phố hiện đại vì người dân là một nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Trong lĩnh vực xây dựng, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh cải cách ngành xây dựng, tăng cường giám sát chất lượng và an toàn, chấn chỉnh trật tự thị trường, tập trung xử lý những vấn đề trong đấu thầu và tình trạng chậm, nợ thanh toán công trình.

Trung Quốc đồng thời thúc đẩy phát triển các phương thức xây dựng mới như xây dựng xanh, xây dựng thông minh, nâng cấp chuỗi ngành xây dựng hiện đại và khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, Trung Quốc sẽ hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn và thống kê trong lĩnh vực nhà ở và xây dựng đô thị-nông thôn; tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ và công nghệ thông tin.

Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn đã xây dựng kế hoạch phát triển “nhà ở và xây dựng đô thị-nông thôn số và thông minh” trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ thông tin thế hệ mới trong thành phố thông minh, xây dựng thông minh và nhà ở thông minh.

Các chính sách trên nằm trong định hướng của Trung Quốc nhằm thúc đẩy phát triển chất lượng cao lĩnh vực nhà ở, xây dựng đô thị-nông thôn trong giai đoạn 2026-2030, với trọng tâm chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu cải thiện điều kiện sống của người dân./.

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