Tây Ninh đề xuất tăng 10.000 căn nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030

Tây Ninh đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 theo hướng giảm 10.000 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và tăng tương ứng 10.000 căn nhà ở cho thuê.

Tổng chỉ tiêu hai loại hình vẫn giữ 76.500 căn, nhưng cơ cấu được điều chỉnh theo hướng tăng nhà ở cho thuê, phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.

Theo dự thảo, Bộ Xây dựng dự kiến giao Tây Ninh thực hiện 51.500 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 25.000 căn nhà ở cho thuê.

Trên cơ sở rà soát nhu cầu thực tế, tỉnh đề xuất giảm chỉ tiêu nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua xuống 41.500 căn, tăng nhà ở cho thuê lên 35.000 căn; tổng chỉ tiêu vẫn giữ 76.500 căn. Riêng năm 2026, Tây Ninh đề xuất hoàn thành 6.000 căn, gồm 4.000 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 2.000 căn nhà ở cho thuê. Giai đoạn 2027-2030, chỉ tiêu nhà ở cho thuê lần lượt là 7.500, 8.100, 8.500 và 8.900 căn.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, việc đề xuất điều chỉnh phù hợp với chủ trương tăng nhà ở cho thuê, giảm nhà ở xã hội để bán theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 455/TB-VPCP ngày 28/8/2026; đồng thời phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Thực tế tại địa phương cho thấy nhu cầu mua nhà ở xã hội tại một số dự án còn thấp so với quy mô đầu tư. Hai dự án hoàn thành từ năm 2025, tổng quy mô 1.224 căn nhưng đến nay mới bán được 155 căn, đạt 12,6%. Trong khi đó, qua rà soát sơ bộ, nhu cầu thuê nhà tập trung chủ yếu ở cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân và người lao động tại các khu, cụm công nghiệp.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, thời gian qua tỉnh đã phát triển nhiều loại hình nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng này, gồm nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở công vụ và ký túc xá sinh viên. Đến nay, toàn tỉnh hoàn thành 19 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và người thu nhập thấp, với 6.707 căn hộ; trong đó có 11 dự án bố trí hơn 2.700 căn cho thuê.

Tây Ninh định hướng chuyển một phần các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trọng điểm phát triển công nghiệp, đô thị sang mô hình kết hợp nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê; ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu đô thị. Đối với các dự án nhà ở xã hội đang chuẩn bị đầu tư hoặc chưa triển khai tại địa bàn có nhu cầu thuê cao, tỉnh sẽ nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu theo hướng tăng tỷ lệ căn hộ cho thuê hoặc chuyển sang phát triển nhà ở xã hội cho thuê.

Theo ông Nguyễn Văn Trang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tây Ninh, theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026, tỉnh được giao hoàn thành 80.240 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030, trong đó năm 2026 là 13.500 căn. Tuy nhiên, qua rà soát, khả năng hoàn thành trong năm 2026 khoảng 6.578 căn, đạt 50% chỉ tiêu, gồm 5.516 căn từ 9 dự án đã khởi công và 1.062 căn nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho cán bộ.

Theo ông Nguyễn Văn Trang, nhu cầu mua nhà ở xã hội còn thấp, trong khi nhiều dự án phụ thuộc vào tiến độ hạ tầng, giải phóng mặt bằng; biến động giá nguyên vật liệu, chi phí máy thi công, nhân công và những khó khăn của thị trường bất động sản cũng ảnh hưởng tiến độ. Từ thực tế này, việc điều chỉnh chỉ tiêu được tỉnh xem xét nhằm phù hợp hơn với nhu cầu, khả năng huy động nguồn lực và tiến độ phát triển công nghiệp, đô thị, hạn chế nguy cơ phát triển dự án vượt nhu cầu thực tế.

Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh tập trung đẩy nhanh 9 dự án đã khởi công, phấn đấu hoàn thành 5.516 căn; đồng thời thúc đẩy 8 dự án có khả năng khởi công trong quý 3 và 4, với khoảng 5.805 căn, gồm 4.263 căn nhà ở xã hội và 1.542 căn nhà ở cho thuê.

Sở Xây dựng Tây Ninh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khảo sát, cập nhật nhu cầu thuê nhà, gắn với tình hình phát triển công nghiệp và quy mô sử dụng lao động, làm cơ sở xác định quy mô đầu tư, phân kỳ thực hiện và chỉ tiêu nhà ở cho thuê phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030./.

Tây Ninh tăng tốc 4 tháng cuối năm, hướng tới tăng trưởng 10-10,5% Với những kết quả đạt được trong 8 tháng, Tây Ninh đang tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả điều hành, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10-10,5%.



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