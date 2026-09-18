Trung Thu yêu thương: Tiếp thêm động lực cho học sinh các trường chuyên biệt

Chiều 18/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình “Trung Thu yêu thương” dành cho các học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại 7 trường chuyên biệt thuộc Sở.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa chia sẻ Tết Trung thu là ngày hội của thiếu nhi, là dịp để gia đình và toàn xã hội dành sự quan tâm, chăm lo và dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em.

Đối với học sinh khuyết tật đang học tập tại các trường chuyên biệt, sự quan tâm càng cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, phát huy khả năng và tự tin hòa nhập cộng đồng.

Mỗi con có một hoàn cảnh, một khả năng và một hành trình trưởng thành riêng. Trên hành trình ấy có thể có những khó khăn mà các bạn cùng trang lứa không phải trải qua. Bằng sự nỗ lực, kiên trì của chính mình cùng tình yêu thương của gia đình và sự tận tụy của các thầy giáo, cô giáo, các con đã từng ngày vượt qua trở ngại, không ngừng học tập, rèn luyện và tiến bộ.

Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, từng bước xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, thân thiện và hòa nhập.

Các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố luôn xác định việc chăm lo cho người yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác an sinh xã hội; qua đó góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái và huy động sự chung tay của cả cộng đồng.

Không khí rộn ràng, ấm áp vui Tết Trung Thu của học sinh các trường chuyên biệt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Từ năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp nhận thêm 4 trường từ các xã, phường, nâng tổng số trường chuyên biệt trực thuộc Sở lên 7 trường, gồm: Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn, Trường Tiểu học Bình Minh, Trường Phổ thông cơ sở Hy Vọng, Trường Dạy trẻ khuyết tật xã Thanh Trì, Trường Giáo dục trẻ khuyết tật xã Sóc Sơn, Trường Chuyên biệt Bình Minh xã Đông Anh.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, hành trình chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ học sinh khuyết tật là một chặng đường dài đầy thử thách, đòi hỏi không chỉ tâm huyết của ngành Giáo dục mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Sự quan tâm cùng những món quà của thành phố chính là nguồn động viên, góp phần mang lại cho các em một mùa Trung Thu thực sự vui tươi, ấm áp và trọn vẹn.

Thay mặt các trường chuyên biệt, phụ huynh học sinh và học sinh của 7 nhà trường, nhà giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo thành phố đã chia sẻ, chung vui với học sinh chuyên biệt dịp Trung Thu. Sự quan tâm đó sẽ tiếp thêm nghị lực, tình yêu thương để các em vững vàng trong cuộc sống.

Không khí rộn ràng, ấm áp vui Tết Trung Thu của học sinh các trường chuyên biệt. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà và Ban Tổ chức đã tặng quà cho các học sinh đại diện cho 1.086 học sinh khuyết tật đang theo học tại 7 trường chuyên biệt trực thuộc Sở, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Các trường sẽ tiếp nhận và chuyển giao đầy đủ, kịp thời các phần quà Trung Thu của lãnh đạo thành phố đến gia đình và các học sinh.

Hướng tới Tết Trung Thu năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai hỗ trợ 4.023 suất quà dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn thành phố với mong muốn các em đều được quan tâm, chăm lo, có thêm niềm vui và đón một mùa Trung Thu đầm ấm, ý nghĩa.

Mỗi phần quà là sự sẻ chia thiết thực; đồng thời gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của thành phố, Mặt trận Tổ quốc và cộng đồng đối với các học sinh, mang đến niềm vui, sự ấm áp, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em tiếp tục cố gắng trong học tập và cuộc sống./.

Nhiều hoạt động tặng quà Tết Trung thu dành cho các bệnh nhân nhi Bệnh viện Nhi Trung ương đã kết nối hơn 70 đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhà tài trợ, huy động nguồn lực với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng để triển khai chương trình “Trung thu yêu thương 2026.”