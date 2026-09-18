Vinh danh 26 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu "toả sáng nghị lực Việt"

Chiều nay 18/9 tại Hà Nội, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026 đã vinh danh 26 thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh, lan tỏa cảm hứng sống tích cực và khẳng định những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tại lễ tuyên dương, ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, biểu trưng và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho mỗi cá nhân được vinh danh. Ban tổ chức cũng đã trao hỗ trợ cho 4 dự án tiêu biểu, mỗi dự án 50 triệu đồng.

Các gương mặt được tuyên dương năm nay đến từ nhiều vùng miền, ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả đều mang trong mình một điểm chung: nghị lực phi thường và khát vọng cống hiến.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết mỗi cá nhân là một minh chứng sinh động cho sự bền bỉ và khả năng đóng góp của thanh niên khuyết tật trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Đó là Ma Thị Phương, cô gái dân tộc Tày bị khiếm thị (sinh năm 2001, tại Thái Nguyên) đã tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) loại xuất sắc với GPA 3.89/4.0; đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt”. Phương đã giành giải Nhất Hội thi Tin học quốc gia dành cho người mù lần thứ III với phần mềm ZABLND do chính cô phát triển để hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận Zalo trên máy tính.

Ban tổ chức giao lưu với các cá nhân được tuyên dương. (Ảnh: Vietnam+)

Đó là Đặng Thị Oanh (sinh năm 1994, Nghệ An), dù mang trong mình di chứng chất độc da cam, cao chưa đầy 1 mét và phải di chuyển bằng xe lăn nhưng vẫn đầy trách nhiệm với cộng đồng. Với vai trò Phó Chủ tịch Câu lạc bộ người khuyết tật Tự Lực Nam Đàn, chị đã khởi xướng và trực tiếp điều phối mô hình sinh kế “Chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học theo cơ chế vốn quay vòng”, triển khai 9 đợt, hỗ trợ 97 hộ với 146 suất sinh kế tại Nghệ An và Hà Tĩnh, huy động hơn 126 triệu đồng nguồn lực cộng đồng.

Đó là Huỳnh Ngọc Tiến, vận động viên đội tuyển bơi lội người khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh, đã mang về 12 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng chỉ trong 5 năm (2021-2026). Tiến còn sáng lập cơ sở massage trị liệu, tạo việc làm ổn định cho nhiều người khiếm thị; tổ chức các buổi dạy bơi miễn phí anh dành cho trẻ em và người khuyết tật.

Những câu chuyện ấy là minh chứng sống động cho sức mạnh ý chí, khẳng định người khuyết tật không chỉ vượt lên nghịch cảnh mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Việt Nam.

“Mỗi người đến với chương trình mang theo một câu chuyện riêng, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở niềm tin vào cuộc sống và sự kiên trì theo đuổi những điều tốt đẹp. Phía sau thành quả được ghi nhận hôm nay là biết bao cố gắng mỗi ngày, có những nỗ lực được mọi người biết đến, cũng có những bước tiến âm thầm chỉ chính bản thân và người thân mới hiểu hết. Chúng tôi trân trọng cả thành quả lẫn hành trình ấy; trân trọng sự nghiêm túc với công việc, tinh thần ham học hỏi và tấm lòng sẵn sàng sẻ chia của các bạn”, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy nói.

Mỗi cá nhân được vinh danh là một câu chuyện đáng khâm phục về nghị lực và tinh thần cống hiến, phụng sự cộng đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy cũng đề nghị tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở quan tâm những thanh niên khuyết tật còn khó khăn, ít có điều kiện tham gia hoạt động; phối hợp với gia đình, các tổ chức của người khuyết tật và cơ quan liên quan để kết nối sự trợ giúp phù hợp. Tổ chức Đoàn, Hội cần là nơi các thanh niên khuyết tật có thể tìm đến, chia sẻ tâm tư và nhận được sự đồng hành tin cậy.

Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tạo thêm điều kiện để thanh niên khuyết tật trực tiếp tham gia xây dựng và tổ chức hoạt động; phát huy vai trò của các câu lạc bộ, nhóm thanh niên khuyết tật trong kết nối, hỗ trợ lẫn nhau.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy cũng đề nghị các gương được tuyên dương chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng, kết nối cơ hội cho những thanh niên khuyết tật khác. Những trải nghiệm và đề xuất của các thanh niên khuyết tật sẽ giúp hoạt động của tổ chức sát thực tế hơn.

Bên cạnh hoạt động tuyên dương, chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” còn diễn ra hoạt động tư vấn việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, giới thiệu sản phẩm và kết nối hỗ trợ các dự án khởi nghiệp. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, các hoạt động này nhằm mở ra các mối liên hệ bền vững để sau chương trình, các thanh niên khuyết tật có thể có thêm một người hướng dẫn, một đối tác, một cơ hội việc làm hoặc một điều kiện thuận lợi hơn cho công việc đang theo đuổi. Đó sẽ là cách thiết thực để “Tỏa sáng Nghị lực Việt” tiếp tục đồng hành cùng các thanh niên khuyết tật./.

Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” lần đầu ra đời năm 2013, nhân sự kiện diễn giả Nick Vujicic đến Việt Nam, với mục tiêu truyền cảm hứng sống tích cực cho thanh niên khuyết tật. Đến nay, chương trình đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với hơn 301 tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu ở cấp Trung ương được tôn vinh - những người dũng cảm vượt lên khiếm khuyết, không chỉ nuôi dưỡng nghị lực sống mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Bảo đảm người khuyết tật được tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội Theo Kế hoạch, trong lĩnh vực trợ giúp y tế và chăm sóc sức khỏe, hằng năm khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới nhiều hình thức khác nhau.