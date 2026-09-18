Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong góp ý quy hoạch sông Hồng

Ngày 18/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến lấy ý kiến góp ý đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000. Hội nghị có 1.336 đại biểu tham dự tại điểm cầu chính và các điểm cầu trực tuyến.

Các ý kiến góp ý tập trung vào phương án tổ chức không gian đô thị ven sông; bảo đảm an toàn phòng, chống lũ; kết nối hạ tầng; bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử; giải quyết hài hòa vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư, sinh kế và quyền lợi hợp pháp của người dân...

Lắng nghe để nâng cao tính khả thi

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, sông Hồng được xác định là một trong những không gian chiến lược, giữ vai trò “xương sống” về cảnh quan, văn hóa, lịch sử, môi trường và kết nối đô thị. Việc điều chỉnh quy hoạch hướng tới đưa sông Hồng trở thành trục không gian xanh trung tâm, gắn với văn hóa, sáng tạo và phát triển kinh tế-xã hội.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch kéo dài khoảng 40 km, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa bàn 16 xã, phường, với diện tích khoảng 11.418 ha. Trong khu vực nghiên cứu có 123 công trình di tích, trong đó có 1 di tích quốc gia đặc biệt, 26 di tích cấp quốc gia và 35 di tích cấp thành phố. Dự thảo quy hoạch định hướng bố trí các khu tái định cư, khu đô thị đa mục tiêu với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, phục vụ tái định cư và tổ chức lại không gian dân cư.

Ông Lê Văn Hoàng, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 2, phường Hồng Hà cho rằng quá trình lập quy hoạch cần xem xét đầy đủ mối quan hệ giữa phát triển hạ tầng, giao thông, không gian cảnh quan với bảo tồn văn hóa, sinh kế và sự ổn định lâu dài của người dân.

Theo ông Lê Văn Hoàng, nhiều người dân trên địa bàn kiến nghị, đối với các hộ có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án, cần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời nghiên cứu phương án tái định cư tại chỗ phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2024.

“Trường hợp phải di dời để thực hiện các công trình giao thông, công trình quan trọng, cần ưu tiên bố trí tái định cư tại khu vực lân cận, với khoảng cách hợp lý. Đối với những khu vực phải giải phóng mặt bằng, cần nghiên cứu bố trí khu tái định cư tập trung có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đồng thời có cơ chế bồi thường, hỗ trợ phù hợp, nhất là đối với những hộ có sinh kế gắn với đất nông nghiệp,” ông Lê Văn Hoàng đề xuất.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Thượng Trương Tú Uyên cho biết, Phú Thượng là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp của quy hoạch. Vì vậy, Mặt trận phường xác định công tác tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai công khai, dân chủ, thực chất.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, phường đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, đăng tải tài liệu, đường dẫn hồ sơ quy hoạch và phiếu góp ý trên các kênh thông tin của Mặt trận, đoàn thể và tổ dân phố.

Qua nắm bắt ý kiến tại cơ sở, nhiều người dân quan tâm đến giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ổn định đời sống. Người dân mong muốn được cung cấp thông tin rõ ràng về phạm vi, tiến độ thực hiện; bảo đảm quyền lợi hợp pháp trong bồi thường; bố trí tái định cư gần nơi ở hiện tại và quan tâm các điều kiện về việc làm, trường học, giao thông, sinh kế.

Góp ý chuyên sâu, nâng tầm quy hoạch

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đức Nhiệm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển đô thị Hà Nội, giảng viên cao cấp Trường Đại học Giao thông vận tải nêu ý kiến: Đồ án cần tiếp tục được rà soát, bổ sung cả về nội dung và cách tiếp cận để bảo đảm tầm nhìn phát triển lâu dài của Thủ đô. Việc xác định rõ tính kế thừa, nội dung điều chỉnh và những vấn đề cần hoàn thiện trên cơ sở quy hoạch đã có sẽ góp phần củng cố cơ sở pháp lý, bảo đảm tính thống nhất trong quá trình lập và triển khai quy hoạch.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đức Nhiệm, Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng cần hướng tới tạo lập một cấu trúc đô thị tốt hơn, hiệu quả hơn cho Hà Nội, không nên chỉ được tiếp cận từ góc độ khai thác nguồn lực đất đai phục vụ xây dựng. Với quy mô nghiên cứu lớn, quy hoạch cần có cơ chế quản lý, triển khai thống nhất, đồng bộ, tránh tình trạng các dự án thành phần phát triển thiếu kết nối.

Đặc biệt, trong cải tạo khu dân cư, di dời và tái định cư, cần ưu tiên phương án ít xâm lấn nhất, tăng khả năng tái định cư tại chỗ hoặc tại khu vực lân cận, đồng thời nghiên cứu nhiều phương án để người dân được tham gia lựa chọn, bảo đảm quyền lợi và tạo đồng thuận xã hội.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bạch Thanh Định, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn công tác dân tộc, tôn giáo - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, quy hoạch không gian đô thị ven sông Hồng cần được xem xét đồng bộ giữa phát triển đô thị, cảnh quan, văn hóa và sinh kế cộng đồng. Khi hình thành các khu đô thị, nhà ở mới ven sông, quy hoạch cần xác định rõ người dân sẽ sinh sống, làm việc và tạo lập sinh kế như thế nào. Mong muốn tái định cư tại chỗ không chỉ liên quan đến nơi ở mà còn gắn với việc gìn giữ truyền thống, làng nghề và những giá trị văn hóa được hình thành qua nhiều thế hệ.

“Nếu xây dựng công viên, quảng trường hay các công trình văn hóa, cần làm rõ mục tiêu phát huy giá trị gì, ai là chủ thể và người dân địa phương sẽ tham gia, hưởng lợi như thế nào. Bên cạnh đó, quy hoạch cần tính đến các kịch bản thiên tai, lũ lụt cực đoan do biến đổi khí hậu và những sự cố bất thường, không chỉ tính toán theo điều kiện thủy văn thông thường,” Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bạch Thanh Định nêu ý kiến.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về định hướng hình thành không gian đô thị sông Hồng trong tương lai; giải pháp bảo tồn những giá trị cốt lõi của dòng sông; khả năng kết nối hạ tầng và tổ chức thực hiện quy hoạch; yêu cầu phát triển gắn với bảo đảm an toàn cho Thủ đô. Nhiều ý kiến cũng phân tích các điều kiện, giới hạn và giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao tính khả thi của quy hoạch, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và người dân.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, các vấn đề đã được đại biểu nhìn nhận từ nhiều góc độ, tạo thêm cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi tổng hợp, báo cáo thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh, lấy ý kiến nhân dân không phải là một bước thủ tục hành chính đơn thuần mà là quá trình phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động trí tuệ xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, đặc biệt là tính khả thi của quy hoạch.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp tổng hợp, phân loại đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến tại hội nghị; đồng thời đề nghị các sở, ngành chia sẻ thông tin, kết quả tổng hợp để Mặt trận có điều kiện theo dõi, giám sát và cung cấp những thông tin cần thiết cho nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục tiếp nhận, tổng hợp, chuyển các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát việc tiếp thu, giải trình và phản hồi kịp thời, đầy đủ.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Mặt trận Tổ quốc các xã, phường nằm trong ranh giới quy hoạch và khu vực chịu ảnh hưởng tiếp tục phát huy vai trò, tạo điều kiện để người dân tiếp cận hồ sơ, tài liệu và tham gia góp ý bằng những hình thức phù hợp. Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến phải bảo đảm đầy đủ, khách quan, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân./.

Hà Nội tiếp thu ý kiến nhân dân về Quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết nội dung cụ thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục được làm rõ, cung cấp thông tin để địa phương tuyên truyền cho người dân.