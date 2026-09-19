Đời sống

Pháp điều tra việc dùng kính thông minh quay lén phụ nữ trên đường phố

Viện Công tố Paris điều tra vụ quấy rối tình dục qua kính thông minh, đặt ra thách thức lớn về bảo vệ dữ liệu cá nhân khi thiết bị ghi hình ngày càng nhỏ gọn.

Đức Hùng
Pháp điều tra hình sự về hành vi quấy rối tình dục liên quan đến việc sử dụng kính thông minh để quay lén phụ nữ trên đường phố. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)
Pháp điều tra hình sự về hành vi quấy rối tình dục liên quan đến việc sử dụng kính thông minh để quay lén phụ nữ trên đường phố. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Ngày 18/9, Viện Công tố Paris đã mở cuộc điều tra hình sự về hành vi quấy rối tình dục liên quan đến việc sử dụng kính thông minh để quay lén phụ nữ trên đường phố, sau đó phát tán hình ảnh lên mạng xã hội.

Cơ quan công tố hiện chưa công bố nhãn hiệu thiết bị sử dụng trong vụ việc.

Kính thông minh được tích hợp camera nhỏ, cho phép người đeo ghi hình khá kín đáo, khiến những người xung quanh rất khó nhận biết.

Ủy ban Quốc gia về Tin học và Tự do của Pháp (CNIL), cơ quan phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng nhận được khiếu nại liên quan đến việc sử dụng loại kính này tại nơi làm việc.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động liên hệ với cơ quan này để tìm hiểu khả năng cấm sử dụng thiết bị trong công sở. Những phản ánh trên đặt ra yêu cầu về bảo vệ hình ảnh cá nhân và thông tin tại nơi làm việc trước sự phổ biến của các thiết bị ghi hình đeo trên người.

Kính tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) do Meta phối hợp với tập đoàn kính mắt EssilorLuxottica sản xuất hiện chiếm khoảng 76% thị trường kính thông minh toàn cầu, với 7 triệu chiếc được bán trong năm 2025. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác nhận thiết bị của các hãng này có liên quan đến cuộc điều tra hay không.

Vụ việc cho thấy những thách thức lớn trong việc bảo vệ quyền riêng tư khi thiết bị ghi hình ngày càng nhỏ gọn và hình ảnh có thể được chia sẻ nhanh chóng trên mạng Internet.

Trọng tâm hiện nay tại Pháp là điều tra làm rõ hành vi bị phản ánh và xử lý các vấn đề về dữ liệu cá nhân phát sinh trong quá trình sử dụng kính thông minh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#quay lén #kính thông minh #bảo vệ quyền riêng tư Pháp
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