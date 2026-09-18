Top 3 Miss World 2026 tiếp tục hành trình ở Việt Nam đón Trung thu với trẻ em

Top 3 Miss World 2026 gồm Hoa hậu Thế giới Joheirry Mola, Á hậu 1 Elisabeth Reynés và Á hậu 2 Taanusiya Chetty vừa tham gia chương trình “Đêm hội trăng rằm” với chủ đề “Vầng trăng yêu thương - Trung thu hạnh phúc,” tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa.

Chương trình do Tổ chức Miss World 2026 phối hợp với Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa tổ chức, dành cho các em nhỏ đến từ những mái ấm, cơ sở bảo trợ, trung tâm bảo trợ xã hội và các câu lạc bộ, đội nhóm đang sinh hoạt tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa.

Trong không khí Trung thu, Top 3 Miss World 2026 cùng đại diện Tổ chức Miss World Vietnam trao quà cho các em nhỏ, gồm bánh kẹo và lồng đèn ông sao. Các người đẹp cũng tham gia trang trí mâm cỗ, giao lưu với thiếu nhi, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và theo dõi màn trình diễn lân - sư - rồng.

Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa cũng nhận được hỗ trợ kinh phí từ chương trình để đồng hành với các hoạt động dành cho thiếu nhi tại địa phương.

Sự góp mặt của những người đẹp quốc tế mang đến một sắc màu khác cho đêm hội, nhưng điểm đáng chú ý nằm ở sự tương tác trực tiếp với các em nhỏ. Không chỉ trao quà, Top 3 cùng tham gia những hoạt động quen thuộc của Tết Trung thu, qua đó có thêm cơ hội tìm hiểu một nét văn hóa truyền thống của Việt Nam từ chính đời sống cộng đồng.

Đây là lần trở lại Nha Trang - Khánh Hòa của Top 3 Miss World 2026 sau những hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi tại Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đây là lần trở lại Nha Trang - Khánh Hòa của Top 3 Miss World 2026 sau những hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi tại Việt Nam. Từ một địa điểm tổ chức các sự kiện sắc đẹp, Khánh Hòa tiếp tục trở thành không gian để những người đẹp quốc tế tiếp xúc với văn hóa và đời sống địa phương theo một cách gần gũi hơn.

Hoa hậu Thế giới 2026 Joheirry Mola cho biết cô ấn tượng với không khí Trung thu, đặc biệt là các tiết mục do thiếu nhi biểu diễn và màn lân - sư - rồng.

“Văn hóa Việt Nam thật tuyệt vời, khiến tôi vô cùng ấn tượng và chạm đến trái tim tôi. Việt Nam mang đến cho tôi cảm giác như đang trở về nhà và đã chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim. Đây chắc chắn là hành trình mà tôi sẽ không bao giờ quên,” Hoa hậu Thế giới 2026 chia sẻ.

Trước khi đến Khánh Hòa, Top 3 Miss World 2026 cùng Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng tham gia các hoạt động đón Trung thu, giao lưu với thiếu nhi tại thành phố Hải Phòng.

“Văn hóa Việt Nam thật tuyệt vời, khiến tôi vô cùng ấn tượng và chạm đến trái tim tôi," tân Miss World chia sẻ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Những hoạt động diễn ra sau cuộc thi cho thấy hành trình của các nhan sắc quốc tế tại Việt Nam không dừng lại ở sự kiện trên sân khấu. Thông qua những cuộc gặp gỡ với trẻ em, hoạt động cộng đồng và trải nghiệm văn hóa địa phương, họ có thêm những trải nghiệm trực tiếp về đất nước, con người Việt Nam.

Ngược lại, sự hiện diện của các người đẹp quốc tế trong những không gian đời thường cũng giúp những giá trị văn hóa quen thuộc như Tết Trung thu được kể bằng một câu chuyện gần gũi hơn: không phải qua những nghi thức trang trọng, mà từ chiếc đèn ông sao, mâm cỗ, tiếng trống lân và những cuộc trò chuyện với trẻ nhỏ./.

Từ ánh hào quang đến những điều tử tế: Miss World lan tỏa vẻ đẹp có mục đích Từ giải phụ Beauty With a Purpose đến những hoạt động thiện nguyện cùng 111 thí sinh, Miss World 2026 tại Nha Trang cho thấy sắc đẹp được đo bằng khả năng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.