Việt Nam tham dự diễn đàn nâng cao nhận thức về tin giả ở Campuchia

Ngày 17/9, tại thủ đô Phnom Penh diễn ra Diễn đàn truyền thông và lễ trao giải cuộc thi về phòng, chống tin giả năm 2026, với chủ đề “Chống tin giả và thúc đẩy tính trung thực của thông tin tại khu vực Mekong-Lan Thương."

Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và các nước ASEAN tại Campuchia, cùng đoàn đại biểu các quốc gia thành viên khu vực Mekong-Lan Thương.

Ngoài ra, chương trình còn thu hút đông đảo chuyên gia truyền thông, phóng viên, nhà báo và các nhà sáng tạo nội dung.

Diễn đàn do Bộ Thông tin Campuchia phối hợp với Quỹ Đặc biệt hợp tác Mekong-Lan Thương tổ chức. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những nguy cơ và hệ lụy do tin giả cũng như việc chia sẻ thông tin thiếu trách nhiệm gây ra; đồng thời tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiểm chứng thông tin và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực nhằm hạn chế sự lan truyền của thông tin sai lệch.

Phát biểu tại diễn đàn, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế kiêm Chủ tịch Ban Thư ký Quốc gia Campuchia về Hợp tác Mekong-Lan Thương Kan Pharidh nhận định chủ đề này rất kịp thời và mang tính thời sự cao trong bối cảnh môi trường quốc tế đang biến chuyển nhanh chóng.

Ông lưu ý chuyển đổi số và những tiến bộ của trí tuệ nhân tạo đã tạo ra nhiều cơ hội to lớn, song cũng làm gia tăng các thách thức từ tin sai, tin giả, thông tin cố tình xuyên tạc và các luồng dư luận gây hiểu lầm và nếu không được giải quyết, những thách thức này có thể làm xói mòn niềm tin của công chúng, phương hại đến uy tín của các thể chế cũng như sự gắn kết xã hội, đồng thời tác động tiêu cực đến hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Ông Kan Pharidh nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác và hành động chung trong khuôn khổ Hợp tác Mekong-Lan Thương (MLC) nhằm bảo vệ quá trình phát triển chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của khu vực trước những tác động tiêu cực của thông tin sai lệch và gây hiểu lầm.

Ông cũng khẳng định tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin kịp thời, đáng tin cậy và chuẩn xác cũng như vai trò của nền báo chí chuyên nghiệp, có trách nhiệm và các cơ quan truyền thông uy tín trong việc củng cố niềm tin công chúng và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân trong khu vực.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho rằng việc chống tin giả không nên chỉ dừng lại ở việc đính chính thông tin sai lệch sau khi chúng đã lan truyền.

Thay vào đó, cần xây dựng một hệ sinh thái thông tin nơi người dân được tiếp cận thông tin đáng tin cậy, các cơ quan truyền thông chuyên nghiệp duy trì các tiêu chuẩn cao, các cơ quan công quyền truyền thông hiệu quả, công nghệ được sử dụng một cách có trách nhiệm và người dân có đủ kỹ năng cần thiết để đưa ra những nhận định sáng suốt.

Ông Neth Pheaktra nhấn mạnh đến những nỗ lực không ngừng của Campuchia thông qua Chiến dịch “Không tin giả,” các sáng kiến nâng cao năng lực hiểu biết về truyền thông và kỹ thuật số, báo chí chuyên nghiệp, sáng tạo nội dung có trách nhiệm và truyền thông công chúng kịp thời.

Sau các phiên thảo luận, trình bày về vấn đề chống tin giả và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác phòng, chống tin giả của các quốc gia thuộc khu vực Mekong-Lan Thương, Ban tổ chức đã tổ chức lễ trao giải “Truyền thông và người sáng tạo nội dung không tin giả” cho 5 tác phẩm báo chí dự thi có những đóng góp và ảnh hưởng tích cực đối với xã hội.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Diễn đàn chống tin giả khu vực Mekong-Lan Thương được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành và phát triển mạng lưới các nhà báo, nhà sản xuất nội dung có trách nhiệm; củng cố niềm tin của công chúng đối với những nguồn thông tin đáng tin cậy; đồng thời nâng cao năng lực của từng quốc gia cũng như toàn khu vực trong công tác phòng, chống và ngăn chặn tin giả một cách hiệu quả./.

Đừng để tin giả chạy nhanh hơn sự thật trong thời đại số Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, khi thật-giả ngày càng khó phân biệt, cuộc chiến với tin giả không còn là câu chuyện của riêng cơ quan quản lý mà trở thành trách nhiệm của cả xã hội.