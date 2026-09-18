Hơn 200 tác phẩm gửi về cuộc thi phim gắn kết di sản với đời sống hiện nay

Phim giải nhất "Khát vọng vươn xa," thuộc thể loại tài liệu. (Ảnh: Anh Vũ/Vietnam+)

Tối 17/9 tại Rạp Ngọc Khánh diễn ra lễ trao giải thưởng cuộc thi phim ngắn "Hiền tài hôm nay." Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp thực hiện.

Trong lần đầu triển khai, ban tổ chức cuộc thi đã nhận về hơn 200 tác phẩm dự thi từ nhiều nhóm tác giả và độ tuổi trên toàn quốc.

Chủ đề phim đa dạng, trải rộng từ nhóm đề tài giáo dục, hình ảnh người thầy, học trò; chân dung nhân vật trí thức, lịch sử, khoa học, sáng tạo, văn hóa, di sản, nghệ thuật truyền thống; đến nghề nghiệp, người trẻ, trách nhiệm cá nhân trước những vấn đề đương đại.

Ban giám khảo đã chọn lọc ra 23 tác phẩm vòng chung khảo, 13 tác phẩm được trao giải.

Nhóm tác phẩm về giáo dục có "Khát vọng vươn xa," "Chạm vào tri thức," "Người thầy trước những vi rút tử thần," "Học"... khai thác nhiều khía cạnh khác nhau của việc học và truyền đạt tri thức.

Hai giải nhì được trao cho phim “Chuyện một nữ trí thức Hà Nội” của đạo diễn Đỗ Thị Huyền Trang và phim hoạt hình “Poocbaga” của đạo diễn Trần Xuân Du. (Ảnh: Anh Vũ/Vietnam+)

Các phim chân dung có "Chuyện một nữ trí thức Hà Nội" về Giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam Hoàng Xuân Sính, "Tô Hiến Thành - Gương sáng trong lòng dân tộc"...

Hay phim về di sản văn hóa-nghệ thuật có "Hạ Hồi Show: Khi Gen Z hồi sinh nghệ thuật truyền thống," "Tia sáng sân khấu," "Bóng đào giữa mùa lam." Ngoài ra cuộc thi cũng nhận về thể loại phim truyện ngắn và phim hoạt hình.

Theo đại diện Ban tổ chức, xét trên mặt bằng chung, dù còn vụng về mặt kỹ thuật, các tác giả và nhóm tác giả đã vượt được "cái bẫy nhàm, sáo nhờ chọn được nhân vật và câu chuyện hay, cho thấy nỗ lực kết nối và soi chiếu nhiều giá trị quý báu bằng góc nhìn hiện đại và cởi mở," theo thành viên ban giám khảo, đạo diễn Phan Đăng Di.

Giải khuyến khích được trao cho nhiều tác giả và nhóm tác giả trẻ. (Ảnh: Anh Vũ/Vietnam+)

Đạo diễn, Nghệ sỹ Nhân dân Khải Hưng, Chủ tịch Hội đồng chung khảo, nhận xét các phim thể hiện rõ tinh thần trân trọng đối với truyền thống, tôn sư trọng đạo.

Do biên độ rộng về đề tài và đối tượng tham gia, cuộc thi tạo cảm xúc ở nhiều mức độ chuyên nghiệp và không chuyên khác nhau, tạo cái nhìn đa chiều và rõ nét hơn về người trẻ đang thực hành nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng hiện nay.

Tiến sỹ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA nhấn mạnh cuộc thi là không gian để thể hiện sự sáng tạo và ươm mầm, phát triển tài năng trong sự kết nối với những giá trị lâu đời và sẵn có.

Các giải thưởng nổi bật được trao gồm:Các giải thưởng nổi bật được trao gồm: Giải nhất: "Khát vọng vọng vươn xa" - phim tài liệu, Hoàng Hà Lê. Giải nhì: "Chuyện một nữ trí thức Hà Nội" - phim tài liệu, Đỗ Thị Huyền Trang). "POOCBAGA" - phim hoạt hình, Trần Xuân Du. Giải ba: "Sắc màu của núi" - phim hoạt hình, Nghệ sỹ Ưu tú Phùng Văn Hà. "Buổi lễ trưởng thành của ADEI" - phim truyện, Cham Production. "Chạm vào tri thức" - phim tài liệu, Lan Chi và Thảo Phan. Giải Phim được yêu thích nhất: "Học" - phim tài liệu, Phạm Nguyễn Phú Sĩ. Giải ý tưởng sáng tạo: "Trưởng bản ngày mai" - phim truyện, Lò Thanh Thanh.

Cuộc thi phim ngắn cho người mới: Được dùng dưới 20% nội dung AI Cuộc thi "Hiền tài hôm nay" cho phép dùng tối đa 3 phút nội dung được tạo từ trí tuệ nhân tạo AI để kích thích khả năng thể hiện, trình bày ý tưởng phim một cách hiệu quả.