Saudi Arabia cảnh báo “mối đe dọa trên không” tại thủ đô Riyadh

Ngày 19/9, Saudi Arabia đã phát cảnh báo về “mối đe dọa trên không” tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Riyadh, trong bối cảnh giao tranh giữa nước này và lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục gia tăng.

Theo truyền thông khu vực, một số tiếng nổ được nghe thấy tại Riyadh sau khi cảnh báo được phát đi.

Đây là lần đầu tiên thủ đô Saudi Arabia phát cảnh báo trên không kể từ khi Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Cảnh báo sau đó được dỡ bỏ và chưa có thông báo về thương vong hoặc thiệt hại.

Nhà chức trách Saudi Arabia chưa công bố nguồn gốc mối đe dọa hoặc nguyên nhân các tiếng nổ. Trước đó, nước này cho biết đã đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái được phóng từ Yemen.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 18/9 lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thương mại, đồng thời cảnh báo nguy cơ tình hình tiếp tục lan rộng, đe dọa an ninh hàng hải và hoạt động thương mại quốc tế.

Cơ quan trên kêu gọi các nước thực hiện nghiêm lệnh cấm vận vũ khí đối với Houthi và ngăn lực lượng này tiếp cận vũ khí, huấn luyện, tài chính và các hình thức hỗ trợ liên quan.

Theo Al Jazeera, ngày 18/9, Houthi cáo buộc Saudi Arabia tiến hành 26 cuộc không kích nhằm các khu vực do lực lượng này kiểm soát trong vòng 24 giờ, nâng tổng số cuộc không kích mà Houthi cáo buộc Saudi Arabia thực hiện trong tuần lên khoảng 300 cuộc.

Thông tin này do phía Houthi công bố và chưa được Saudi Arabia xác nhận. Giao tranh trên bộ cũng tiếp diễn tại một số khu vực ở Yemen.

Tình hình làm gia tăng quan ngại về an ninh hàng hải tại khu vực, đặc biệt tại eo biển Bab al-Mandab, tuyến đường biển nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Theo số liệu của công ty theo dõi hàng hải Kpler, lượng dầu xuất khẩu của Saudi Arabia qua Bab al-Mandab đã giảm kể từ tháng Bảy, dù trong tuần qua vẫn có 5 tàu chở hàng đi qua tuyến này.

Diễn biến mới nhất cho thấy xung đột tại Yemen đang ngày càng tác động ra ngoài phạm vi chiến trường, làm gia tăng sức ép đối với an ninh của Saudi Arabia cũng như các tuyến hàng hải chiến lược ở khu vực.

Trong khi đó, Liên hợp quốc tiếp tục cảnh báo nguy cơ leo thang quân sự gây thêm bất ổn khu vực và làm trầm trọng cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này./.

Lực lượng Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự tại căn cứ không quân King Khalid ở thành phố Khamis Mushait, miền Tây Nam Saudi Arabia.