Xung đột tại Trung Đông: Mỹ cảnh báo công dân về nguy cơ bạo lực leo thang

Ngày 20/9, Mỹ cảnh báo các hành động thù địch giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi có thể "leo thang nhanh chóng" sau một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Riyadh lần đầu tiên kể từ khi xung đột tại Yemen tái bùng phát.



Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ cuộc xung đột quân sự này có nguy cơ leo thang nhanh chóng, đồng thời khuyến nghị công dân Mỹ đang ở ngoài khu vực Trung Đông nên "cân nhắc kỹ lưỡng việc đi đến hoặc đi qua khu vực này."



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Đại sứ quán Mỹ tại Israel cũng ban hành cảnh báo an ninh, yêu cầu công dân Mỹ tại Israel nâng cao cảnh giác, đồng thời theo dõi khả năng hủy chuyến bay, đóng cửa không phận và gián đoạn hoạt động đi lại.

Đại sứ quán Mỹ cũng lưu ý các cơ sở ngoại giao của Mỹ, kể cả bên ngoài Trung Đông, từng trở thành mục tiêu tấn công.

Cảnh báo nêu rõ những lợi ích của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm liên quan đến Mỹ và công dân Mỹ trên toàn thế giới, trong đó có các doanh nghiệp và cơ sở của Mỹ, có thể bị tấn công.

Một số cơ quan đại diện khác của Mỹ tại Trung Đông, trong đó có Đại sứ quán Mỹ trực tuyến tại Iran, cũng đã phát đi những cảnh báo an ninh tương tự.



Trước đó cùng ngày, Saudi Arabia đã lần đầu tiên phải phát cảnh báo về “mối đe dọa trên không” tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Riyadh kể từ khi Houthi gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Tối 19/9 theo giờ địa phương, Liên minh do Riyadh dẫn đầu cho biết một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía thủ đô đã "bị đánh chặn và phá hủy thành công."

Giao tranh giữa Houthi và Saudi Arabia đang hình thành một mặt trận mới trong cuộc xung đột rộng lớn hơn tại Trung Đông.

Theo nguồn tin trên, Houthi, lực lượng kiểm soát phần lớn khu vực đông dân cư và miền Bắc Yemen, đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố, cơ sở năng lượng và hoạt động vận tải biển của Saudi Arabia sau khi tuyên bố phong tỏa hải quân đối với nước này hồi tháng 7.

Các cuộc tấn công làm gia tăng nguy cơ đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, đồng thời đe dọa tuyến vận tải qua Biển Đỏ - một tuyến đường thay thế quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Vùng Vịnh trong bối cảnh giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa.



Liên quan đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, ngày 19/9, ông Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn cấp cao của lực lượng vũ trang Iran, bác bỏ thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) về việc các lực lượng Mỹ đã hỗ trợ vận chuyển hơn 1 tỷ thùng dầu qua eo biển chiến lược này "trong vài tháng qua", đồng thời khẳng định quyền chủ động tại eo biển Hormuz vẫn nằm trong tay các lực lượng vũ trang Iran.



Trước đó, trong một video đăng trên mạng xã hội cùng ngày, Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh CENTCOM cho biết đã đạt được con số trên thông qua hỗ trợ hơn 2.000 lượt tàu thương mại đi qua eo biển.



Quyền kiểm soát eo biển Hormuz là một trong những vấn đề tranh cãi nhất giữa Tehran và Washington, góp phần gây đình trệ đàm phán giữa hai bên.

Cùng ngày, Iran tuyên bố đã chuyển thông điệp về các điều kiện đàm phán tới Mỹ thông qua Qatar, đồng thời cảnh báo có thể xem xét thay đổi chính sách hạt nhân nếu căng thẳng tiếp tục leo thang./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ Lập trường cứng rắn của Tehran được đưa ra trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới, tiếp tục sụt giảm.