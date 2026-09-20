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Sản phẩm OCOP vươn xa nhờ sức hút du lịch nông thôn

Sự kết hợp giữa khai thác bản sắc văn hóa, phát triển du lịch trải nghiệm và nâng tầm sản phẩm OCOP đặc trưng đang tạo ra cuộc chuyển mình mạnh mẽ, giúp kinh tế nông thôn Việt Nam vươn tầm cao mới.

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Sản phẩm OCOP vươn xa nhờ sức hút du lịch nông thôn
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Giữa dòng chảy không ngừng của công nghệ và hội nhập, những vùng quê trên khắp mọi miền đất nước đang chứng kiến một cuộc chuyển mình mạnh mẽ chưa từng có. Ở đó, kinh tế nông thôn không chỉ dựa vào phương thức sản xuất truyền thống mà đang vươn lên tầm cao mới nhờ sự kết hợp hài hòa giữa khai thác bản sắc văn hóa, phát triển du lịch trải nghiệm và nâng tầm các sản phẩm OCOP đặc trưng.

Chương trình Podcast của Báo Điện tử VietnamPlus sẽ cùng quý thính giả khám phá bức tranh sinh động về hành trình chuyển mình đầy cảm hứng ấy của nông thôn Việt Nam.

Những nội dung chính có trong chương trình:

  • Định vị thương hiệu Lụa Hoa Lư gắn với du lịch trải nghiệm
  • Làng nghề truyền thống Đà Nẵng gia tăng trải nghiệm hút du khách
  • Đa dạng hóa sản phẩm từ nho để thúc đẩy du lịch nông nghiệp Khánh Hòa
  • Mùa trái chín mở lối cho du lịch nông nghiệp Lâm Đồng
  • Kết nối sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch nông thôn Đồng Tháp./.
(Vietnam+)
#Sản phẩm OCOP #Du lịch nông thôn #Kinh tế nông nghiệp #Phát triển du lịch #Bản sắc văn hóa #NQ 26 #OCOP TP. Đà Nẵng Đồng Tháp Khánh Hòa Lâm Đồng Ninh Bình

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