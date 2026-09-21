Mỹ bỏ ngỏ khả năng đàm phán với Iran nhưng duy trì chính sách gây áp lực

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán với Iran trong bối cảnh nguy cơ đối đầu leo thang.

Mỹ liên tục thay đổi chiến lược về vấn đề Houthi ở Yemen.

Nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành