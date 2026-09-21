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Mỹ bỏ ngỏ khả năng đàm phán với Iran nhưng duy trì chính sách gây áp lực

Theo kênh truyền hình Almamlakatv, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Iran, đồng thời tiếp tục chính sách gây áp lực và đưa ra các lựa chọn quân sự, trong bối cảnh nguy cơ đối đầu leo thang.

Viết Thành
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Mỹ bỏ ngỏ khả năng đàm phán với Iran nhưng duy trì chính sách gây áp lực
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán với Iran trong bối cảnh nguy cơ đối đầu leo thang.

Mỹ liên tục thay đổi chiến lược về vấn đề Houthi ở Yemen.

Nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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