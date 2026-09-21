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Tấn công quy mô lớn bằng UAV vào thủ đô Nga, âm mưu phá hỏng cuộc bầu cử Hạ viện

Giới chức Nga ngày 20/9 cho biết hàng trăm thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Moskva và khu vực lân cận đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và làm hư hại một nhà máy lọc dầu lớn.

Viết Thành
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Tấn công quy mô lớn bằng UAV vào thủ đô Nga, âm mưu phá hỏng cuộc bầu cử Hạ viện
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Tấn công quy mô lớn bằng UAV vào thủ đô của Nga.

Mỹ cảnh báo công dân về nguy cơ bạo lực leo thang.

Iran cảnh báo có thể thay đổi chính sách hạt nhân.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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