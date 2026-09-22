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Iran đề nghị mở lại eo biển Hormuz, phát tín hiệu thúc đẩy ngoại giao

Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong 7 ngày nếu Mỹ có bước đi giảm áp lực quân sự, đồng thời kêu gọi nối lại đàm phán nhằm hướng tới chấm dứt lâu dài các hoạt động quân sự giữa hai nước.

Khánh Ly
Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)
Eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một quan chức cấp cao của Chính phủ Iran ngày 22/9 cho biết nước này đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày nếu phía Mỹ có những bước đi ban đầu hướng tới việc giảm bớt áp lực quân sự.

Đây được xem là một phần trong các nỗ lực của Iran nhằm khôi phục lại các cuộc đàm phán với Mỹ.

Theo quan chức trên, đề xuất này đã được gửi tới Washington thông qua các bên trung gian, trong đó kêu gọi tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm tiến tới chấm dứt vĩnh viễn hành động quân sự giữa hai nước.

Iran hiện có kế hoạch tiến hành tham vấn với các quốc gia đóng vai trò trung gian nhân kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tuần này tại New York.

Mặc dù bác bỏ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề kỳ họp này, quan chức trên khẳng định khả năng tiến tới một thỏa thuận là vẫn có thể xảy ra.

Dù vậy, ông lưu ý thêm rằng phía Mỹ cần thể hiện sự nghiêm túc và cam kết nếu muốn tiến trình ngoại giao có những bước tiến triển.

Quan chức này cho biết Iran đang tìm kiếm các tín hiệu cho thấy Mỹ sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán, đồng thời thực hiện các bước đi hướng tới việc chấm dứt phong tỏa quân sự đối với các cảng biển của Iran và dừng các hoạt động quân sự liên quan đến eo biển Hormuz.

Quan chức này cho hay nếu những bước đi như vậy được triển khai, Iran sẵn sàng mở lại tuyến hàng hải chiến lược này trong vòng bảy ngày và quay trở lại bàn đàm phán.

Động thái trên của Iran diễn ra trong bối cảnh các biện pháp hạn chế nhắm vào các cảng biển đang siết chặt hoạt động xuất khẩu dầu mỏ - vốn là một trong những nguồn thu nhập chính của nước này.

Bên cạnh đó, tình hình xung đột kéo dài tiếp tục gây gián đoạn giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, một hành lang năng lượng quan trọng của thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
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