Mỹ: Lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt mức cao nhất trong 6 tháng

Lượng dầu thô và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong hai tuần qua đã đạt mức cao nhất trong sáu tháng.

Trong một thông điệp video phát đi vào ngày 19/9, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nhận định đà phục hồi trong lưu lượng hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz đang gia tăng rõ rệt.

Ông Cooper cho biết các luồng vận tải chính qua eo biển hiện đã sạch thủy lôi, và các nước đồng minh trong khu vực Vịnh Ba Tư đã vận chuyển hơn 1 tỷ thùng dầu thô qua tuyến đường này trong hai tháng qua.

Ông Cooper cho biết Mỹ đang phối hợp cùng các đồng minh Vịnh Ba Tư, các công ty bảo hiểm và các hãng vận tải biển để tiếp tục tăng lưu lượng di chuyển qua eo biển.

Ông khẳng định các nỗ lực này đang mang lại kết quả, khi khối lượng dầu thô, hàng hóa và khí thiên nhiên hóa lỏng trong hai tuần qua đã đạt mức cao nhất trong vòng sáu tháng trở lại đây.

Trong khi đó, ông cho biết Iran không xuất khẩu được thùng dầu nào do Mỹ đang thực thi lệnh phong tỏa tại eo biển này.

Tuyên bố của ông Cooper được đưa ra trong bối cảnh tình trạng thắt chặt nguồn cung dầu mỏ và các sản phẩm tinh chế trên toàn cầu đã gia tăng từ mùa hè, một phần do các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái làm gián đoạn một đường ống dẫn dầu quan trọng của Saudi Arabia.

Trong khi đó, Iran vẫn tuyên bố đã phong tỏa eo biển, còn các cuộc đàm phán khu vực về việc thống nhất các tuyến hàng hải vẫn đang rơi vào bế tắc.Trước tình trạng giá xăng và dầu diesel tăng vọt trong năm diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong những tuần gần đây đã liên tục dẫn chứng về lưu lượng tàu chở dầu di chuyển qua eo biển.

Trước đó, vào ngày 13/9, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhận định thị trường sẽ tiếp tục phải phụ thuộc vào lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz, ước tính vào khoảng 10 triệu thùng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày. Ông Wright đánh giá thị trường dầu mỏ hiện tại đang thắt chặt hơn kỳ vọng, nhưng chưa đến mức quá thắt chặt./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ Lập trường cứng rắn của Tehran được đưa ra trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới, tiếp tục sụt giảm.

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