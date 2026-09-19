Doanh nghiệp Áo đánh giá cao tiềm năng, cơ hội hợp tác tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Càphê với Đại sứ” mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã thăm và làm việc với Tập đoàn Red Bull tại thành phố Salzburg, nhằm trao đổi về tiềm năng thị trường Việt Nam, cơ hội mở rộng hợp tác kinh doanh và khả năng kết nối doanh nghiệp trong bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Áo tiếp tục phát triển tích cực.

Đón và làm việc với Đại sứ có ông Georg Storandt - Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu của Red Bull, cùng một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Âu, tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã giới thiệu những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, nhấn mạnh quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, mức độ mở cửa cao, khả năng kết nối với các thị trường khu vực và quốc tế ngày càng được cải thiện, cùng tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đại sứ cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án có chất lượng, hàm lượng công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng và có khả năng kết nối với chuỗi sản xuất, cung ứng trong nước và khu vực.

Đánh giá cao quá trình phát triển của Red Bull từ một thương hiệu nước uống tăng lực của Áo trở thành doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn cầu, Đại sứ hoan nghênh sự quan tâm ngày càng lớn của tập đoàn đối với thị trường Việt Nam.

Theo Đại sứ, với quy mô dân số lớn, cơ cấu dân số tương đối trẻ, sức mua ngày càng tăng và mức độ hội nhập kinh tế quốc tế cao, Việt Nam còn nhiều dư địa để các doanh nghiệp quốc tế mở rộng hoạt động.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đề nghị Red Bull nghiên cứu tận dụng làn sóng đầu tư mới của các doanh nghiệp châu Âu nói chung và Áo nói riêng vào Việt Nam và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), qua đó khai thác hiệu quả hơn các cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Đại sứ cũng đề nghị tập đoàn tăng cường kết nối với các đối tác Việt Nam, đồng thời xem xét hỗ trợ, đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, thể thao tại Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển thương hiệu gắn với thể thao, sáng tạo và năng động.

Về phía Red Bull, ông Georg Storandt cho biết lãnh đạo tập đoàn đánh giá cao tốc độ phát triển cũng như mức độ hội nhập ngày càng sâu của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời ấn tượng với khả năng kết nối của Việt Nam với các thị trường khu vực và quốc tế. Theo ông, Việt Nam đang trở thành thị trường có nhiều tiềm năng đối với ngành nước uống tăng lực.

Đại diện Red Bull bày tỏ kỳ vọng vào sự phát triển của thị trường Việt Nam và mong muốn tiếp tục tìm kiếm, mở rộng kết nối với các đối tác trong nước để nghiên cứu thêm những cơ hội hợp tác cụ thể.

Được ông Dietrich Mateschitz sáng lập tại Áo năm 1984, Red Bull giới thiệu sản phẩm nước uống tăng lực đầu tiên ra thị trường quốc tế vào năm 1987. Sau hơn 40 năm phát triển, tập đoàn hiện có khoảng 22.000 nhân viên và sản phẩm được phân phối tại 178 quốc gia. Doanh thu năm 2025 của Red Bull đạt hơn 12 tỷ euro (khoảng 13,79 tỷ USD).

Gắn thương hiệu với thể thao, giải trí và các sự kiện mang tính sáng tạo là một trong những nét nổi bật trong chiến lược phát triển của Red Bull. Tập đoàn hiện có đối tác chia sẻ thương hiệu tại Thái Lan, một trong những thị trường quan trọng ở Đông Nam Á.

Tại cuộc làm việc, hai bên nhất trí cho rằng việc khai thác hiệu quả hơn các cơ hội từ EVFTA có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các nước thành viên EU, trong đó có Áo. Tăng cường kết nối doanh nghiệp được kỳ vọng góp phần mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và tạo thêm các lĩnh vực hợp tác mới.

Cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Áo đang có những bước phát triển tích cực. Hai nước cũng đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân tiếp tục là những lĩnh vực quan trọng.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Áo sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, trao đổi thông tin và kết nối đối tác, góp phần đưa các tiềm năng hợp tác Việt Nam-Áo thành những dự án và kết quả cụ thể./.

Việt Nam-Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao Việt Nam và Áo tăng cường hợp tác kinh tế, tài chính, đầu tư và chuyển đổi xanh, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong bối cảnh phát triển kinh tế mạnh mẽ.