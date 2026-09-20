Khi chè Thái Nguyên trở thành thương hiệu của cả một vùng đất

Có những vùng đất được nhắc nhớ bằng một danh thắng, một di tích hay một lễ hội nhưng cũng có những nơi mà chỉ cần nhắc đến tên một sản vật, người ta lập tức hình dung ra cả không gian văn hóa, con người và cảnh sắc nơi ấy. Thái Nguyên là một ví dụ như vậy.

Khi chè trở thành "danh thiếp"

Từ lâu, chè đã vượt qua ý nghĩa của một loại nông sản để trở thành "danh thiếp" của vùng đất trung du này. Chỉ cần nhắc đến "chè Thái," nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những đồi chè xanh mướt trải dài trên các sườn đồi, đến vùng chè Tân Cương nổi tiếng với hương cốm non đặc trưng, vị chát dịu nơi đầu lưỡi và hậu ngọt sâu lắng. Ít có sản phẩm nông nghiệp nào ở Việt Nam tạo được sự nhận diện mạnh mẽ đến mức tên của sản phẩm gần như đồng nhất với tên của địa phương.

Nhưng điều làm nên giá trị của chè Thái Nguyên không chỉ nằm ở chất lượng của búp trà hay những giải thưởng, chứng nhận OCOP và chỉ dẫn địa lý đã được khẳng định qua nhiều năm, giá trị lớn hơn nằm ở chỗ chè đã trở thành "sợi chỉ đỏ" kết nối các yếu tố của một điểm đến: thiên nhiên, văn hóa, con người và du lịch.

Ngày nay, nhiều du khách đến Thái Nguyên không còn chỉ để mua vài kilôgram trà ngon mang về làm quà. Họ muốn bước chân vào những đồi chè còn đẫm sương sớm, tận mắt chứng kiến người nông dân khéo léo hái từng búp chè "một tôm hai lá," lắng nghe câu chuyện về nghề trồng chè đã gắn bó với bao thế hệ, trải nghiệm công đoạn sao chè thủ công và tự tay pha một ấm trà theo cách truyền thống.

Chính những trải nghiệm ấy đã biến một sản phẩm nông nghiệp thành một sản phẩm du lịch.

Du khách đến Thái Nguyên thường sẽ mua vài kilôgram trà ngon mang về làm quà. (Nguồn: Vietnam+)

Búp chè mở ra hành trình khám phá văn hóa trà

Búp chè, nếu chỉ được chế biến và đóng gói, sẽ có giá trị của một mặt hàng. Nhưng khi búp chè ấy mở ra một hành trình khám phá văn hóa trà, dẫn du khách đến với những đồi chè xanh, những làng nghề lâu đời, những nghệ nhân tâm huyết và những bữa cơm đậm hương vị địa phương, giá trị của nó được mở rộng gấp nhiều lần.

Đó cũng là hướng phát triển mà nhiều quốc gia có nền nông nghiệp gắn với du lịch đã theo đuổi. Người ta đến vùng Champagne của Pháp không chỉ để mua một chai rượu vang, mà để tham quan hầm rượu, gặp gỡ nhà sản xuất và hiểu câu chuyện đằng sau mỗi giọt rượu. Người ta tìm đến Uji của Nhật Bản không chỉ vì matcha, mà còn để trải nghiệm cả một không gian văn hóa trà đạo. Giá trị lớn nhất không nằm ở sản phẩm, mà ở trải nghiệm và cảm xúc mà sản phẩm mang lại.

Chè Thái Nguyên cũng đang đi theo con đường ấy.

Những đồi chè ở Tân Cương, La Bằng, Trại Cài hay Khe Cốc không chỉ là vùng nguyên liệu, mà đang dần trở thành những điểm đến. Các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất đã mở cửa đón khách tham quan, tổ chức trải nghiệm hái chè, sao chè, thưởng trà, kết hợp với lưu trú, ẩm thực và giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc trưng. Mỗi du khách đến đây không chỉ mua một gói trà, mà còn mang theo câu chuyện về vùng đất đã làm nên hương vị ấy. Đó chính là quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến thông qua sản phẩm OCOP.

Bởi trong bối cảnh ngành du lịch chuyển mạnh sang phát triển xanh và đề cao trải nghiệm bản địa, điều du khách tìm kiếm không còn đơn thuần là một món quà lưu niệm. Họ muốn hiểu sản phẩm được làm ra như thế nào, bởi ai và trong điều kiện tự nhiên ra sao. Họ muốn gặp những người làm trà, đi trên những con đường giữa đồi chè, cảm nhận hương thơm của những mẻ trà vừa sao xong và thưởng thức chén trà trong chính không gian đã nuôi dưỡng nó. Khi ấy, chè không chỉ là sản phẩm để bán. Chè trở thành cầu nối đưa du khách đến với Thái Nguyên.

Ở chiều ngược lại, chính du lịch cũng góp phần nâng cao giá trị của cây chè. Khi người tiêu dùng hiểu được công sức của người trồng, quy trình sản xuất và những giá trị văn hóa gắn với trà, họ sẵn sàng trả giá cao hơn cho một sản phẩm chất lượng. Thu nhập của người dân vì thế không chỉ đến từ việc bán nguyên liệu, mà còn từ các hoạt động trải nghiệm, dịch vụ lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn tham quan và kinh doanh các sản phẩm đặc trưng khác của địa phương.

Đó cũng là mục tiêu mà phát triển du lịch nông thôn theo hướng cộng đồng và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đang hướng tới: không chỉ tạo ra những sản phẩm chất lượng, mà còn tạo dựng những thương hiệu vùng đất.

Một thương hiệu mạnh không chỉ khiến người tiêu dùng nhớ đến sản phẩm, mà còn khiến họ muốn tìm đến nơi sản phẩm ấy được sinh ra. Với Thái Nguyên, cây chè đã và đang làm được điều đó./.

Quản lý chè Thái Nguyên bằng GPS và nhật ký điện tử Đến nay, tỉnh có hơn 500 tài khoản đăng ký sử dụng, hơn 5.000 cơ sở được cập nhật, theo dõi; 222 vùng sản xuất với diện tích gần 1.400ha; tạo 74 sổ nhật ký sản xuất; cập nhật thông tin 87 sản phẩm.