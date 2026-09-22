Giải mã tiềm năng của tảo sargassum trong cuộc chiến chống sốt rét ác tính

Từng là mối lo ngại gây ô nhiễm biển Caribbean, tảo sargassum bất ngờ mở ra hướng đi mới chống sốt rét kháng thuốc khi chiết xuất của nó tiêu diệt tới 90% ký sinh trùng ác tính.

Các nhà khoa học tại Viện INDICASAT-AIP ở Panama, do Tiến sỹ Lorena Coronado dẫn dắt, vừa phát hiện tiềm năng y sinh đột phá từ tảo sargassum. Chiết xuất dạng nước từ hai loài tảo trôi dạt vùng Caribbean này có khả năng tiêu diệt hơn 90% ký sinh trùng Plasmodium falciparum – tác nhân gây bệnh sốt rét ác tính – mà hoàn toàn không gây độc hại hay ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh.

Phát hiện này mở ra hướng đi mới vô cùng quan trọng trong bối cảnh tình trạng ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc (như Artemisinin hay Chloroquine) ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Việc chuyển hóa gánh nặng sinh thái khổng lồ tại vùng Caribbean thành nguồn dược liệu quý giá không chỉ giúp giải bài toán ô nhiễm, mà còn mang lại hy vọng lớn trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe cộng đồng./.