Mưa lớn kéo dài khiến một mảng núi tại khe Chà Hạ, bản Huồi Pai, xã Yên Na (Nghệ An) sạt lở, đe dọa khu dân cư. Chính quyền địa phương đã sơ tán 54 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Bản tin 60s ngày 21/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Lở núi nghiêm trọng khiến 54 hộ dân Nghệ An phải sơ tán khẩn cấp.

Bắt khẩn cấp 7 người sau vụ ô tô tông nhóm người tại quán ăn phường Chợ Quán.

Tiệm photocopy bị phát hiện in sách giáo khoa lớp 1-12 để bán.

Xác minh clip 4 người hóa trang Tây Du Ký cưỡi ngựa, đi bộ vào làn ô tô ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Nam Trung Bộ, Nam Bộ có thể mưa trên 400 mm trong 4 ngày.

Tấn công quy mô lớn bằng UAV vào thủ đô của Nga.

Mỹ cảnh báo công dân về nguy cơ bạo lực leo thang.

Iran cảnh báo có thể thay đổi chính sách hạt nhân./.