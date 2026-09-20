Quảng Trị: Sạt lở bờ biển Mỹ Thủy, người dân bất an chờ phương án di dời

Những ngày qua, tình trạng xâm thực, sạt lở bờ biển tại thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy (Quảng Trị) diễn biến nghiêm trọng, 12 hộ kinh doanh tại khu vực bãi biển phải di dời khẩn cấp; hàng chục hộ dân khác cũng bị ảnh hưởng, nằm trong diện giải phóng mặt bằng, dự kiến được di dời đến khu tái định cư.

Bờ biển sạt lở, nhiều công trình bị uy hiếp

Từ ngày 11-13/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa to, triều cường dâng cao, sóng lớn và các nguyên nhân khác, khu vực bờ biển thôn Mỹ Thủy xảy ra xâm thực, sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 500m. Có đoạn sạt lở sâu hơn 15m, biển xâm thực đến khu vực quầy quán bãi tắm Mỹ Thủy và phía Nam đường ATI.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại khu vực bãi tắm Mỹ Thủy cho thấy nước biển đã khoét sâu lớp cát phía dưới, khiến nhiều đoạn đường bê tông ven biển bị nứt gãy, sụt lún. Tại nhiều vị trí, mép bờ bị sóng khoét thành những vách cao gần 2m. Những mảng bêtông lớn trên tuyến đường bị đánh bật, nằm chênh vênh sát mép nước. Hệ thống điện chiếu sáng dọc bãi biển cũng bị gãy đổ, hư hỏng.

Phạm vi nước biển xâm thực khá rộng, trung bình khoảng 6-7m, có nơi từ 10-15m. Ngoài ra, sóng lớn còn đánh sập, làm hư hỏng một số giếng nước, hồ nuôi tôm, ốc của người dân khu vực sát bãi biển thôn Mỹ Thủy.

Tình trạng sạt lở đã làm một kiốt kinh doanh bị sập, hai am thờ của xóm bị cuốn trôi; tuyến đường dọc bờ biển khu vực bãi tắm dài khoảng 500m, hệ thống điện chiếu sáng và nhiều giếng phục vụ nuôi trồng thủy sản của người dân bị đánh sập, hư hỏng hoặc nước biển cuốn trôi.

Trước diễn biến sạt lở, 12 hộ kinh doanh tại khu vực bãi biển được yêu cầu di dời khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn. Không chỉ các hộ kinh doanh, hàng chục hộ dân sinh sống, sản xuất gần bờ biển cũng nằm trong khu vực bị ảnh hưởng và thuộc diện giải phóng mặt bằng để thực hiện phương án di dời, bố trí tái định cư.

Đặc biệt, hai miếu làng Mỹ Thủy đã bị sóng đánh đến chân tường, khu vực xung quanh tiếp tục sạt lở, có nguy cơ bị nước biển cuốn trôi. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức họp với Hội đồng tộc trưởng và các ban làng Mỹ Thủy để thống nhất phương án di dời khẩn cấp hai miếu.

Theo phương án được thống nhất, hai miếu sẽ được di dời đến vị trí phía Tây đường trục dọc, cách Đồn Biên phòng Hải An về phía Bắc khoảng 340m, thuộc khu vực quy hoạch đất cây xanh.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Cáp Xuân Tá, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy cho biết, trước diễn biến sạt lở, xâm thực bãi biển, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân sự, Đồn Biên phòng Hải An cùng các đơn vị và người dân di dời tàu thuyền, tài sản đến khu vực an toàn; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.

Theo ông Cáp Xuân Tá, thời gian tới địa phương sẽ tập trung giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ đến nơi an toàn, đồng thời xây dựng phương án bảo vệ tính mạng, tài sản và bảo đảm sinh kế cho người dân sau khi di dời.

Người dân chờ đền bù, lo lắng trong mùa mưa lũ

Trong khi chờ phương án bồi thường, hỗ trợ và di dời được triển khai, người dân sống ven biển Mỹ Thủy cho biết, họ đang phải đối mặt với tâm lý bất an khi khu vực sản xuất, sinh sống ngày càng bị biển xâm thực.

Nhiều hộ kinh doanh tại khu vực bãi biển phải di dời khẩn cấp và nằm trong diện giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ông Nguyễn Đình Thông, thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, cho biết tình trạng sạt lở đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà cửa, tài sản và sinh kế của người dân. Theo ông Thông, có thời điểm biển xâm thực sâu vào khu vực đất liền khoảng 200m và tình trạng này, theo người dân có liên quan đến quá trình xây dựng Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

“Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý, đền bù thiệt hại; đồng thời sớm bố trí khu tái định cư an toàn và có việc làm ổn định, lâu dài cho người dân và con em trong vùng bị ảnh hưởng,” ông Nguyễn Đình Thông chia sẻ.

Cùng chung sự lo lắng, anh Phan Thanh Hạnh, một hộ dân thôn Mỹ Thủy đang nuôi ốc trên diện tích khoảng 1.000m2 cho biết trước đây khu vực này dù chịu ảnh hưởng của mưa bão, áp thấp nhiệt đới nhưng tình trạng sạt lở không nghiêm trọng như hiện nay.

Theo anh Hạnh, từ khi Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy triển khai thi công, tình trạng sạt lở trong hai năm gần đây có chiều hướng nghiêm trọng hơn. Gia đình anh và các hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng nhiều giếng nước phục vụ sản xuất. Riêng gia đình anh, năm trước 5 giếng bị hư hại, năm nay thêm khoảng 3 giếng bị ảnh hưởng.

Anh Phan Thanh Hạnh cho rằng, việc khai thác cát phục vụ Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy có liên quan đến tình trạng xâm thực, làm hư hại các giếng nước và ảnh hưởng nguồn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản. Do thiếu, hư hỏng giếng nước, hoạt động nuôi ốc của gia đình gặp nhiều khó khăn, có thời điểm phải bán ốc non với giá thấp, gây thiệt hại kinh tế.

Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá đầy đủ nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng; đồng thời có phương án hỗ trợ, bồi thường phù hợp để người dân có thể di dời khỏi khu vực nguy hiểm, ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy, đến nay, Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 180,82/322,2ha; Công ty cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) đã chi trả khoảng 191,86 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ.

Đối với giai đoạn 1, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành với số tiền bồi thường, hỗ trợ khoảng 152,43 tỷ đồng; đồng thời hoàn thành thủ tục thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 133,46ha.

Đối với giai đoạn 1 bổ sung, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, thu hồi đất khoảng 28,61/45,8ha. Trong số đó, 8,55ha đã có quyết định cho thuê đất; 19,16ha đã trình thực hiện thủ tục cho thuê đất và khoảng 0,9ha đã chi trả bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa hoàn thành thủ tục thu hồi đất. Tổng kinh phí đã chi trả khoảng 33,6 tỷ đồng.

Ngày 17/9 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy.

Tại buổi làm việc, ông Lê Đức Tiến yêu cầu các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, tập trung xử lý dứt điểm một số vấn đề phát sinh về môi trường trong quá trình thi công nhằm ổn định đời sống nhân dân; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, tránh để phát sinh điểm nóng gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy cũng đã đề nghị Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực phía Nam và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Diên Sanh phối hợp đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy; trong đó, ưu tiên khu vực bãi tắm Mỹ Thủy và các hộ sát bờ biển thuộc khu vực giai đoạn 1 bổ sung.

Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị quan tâm chỉ đạo các nội dung liên quan đến đánh giá tác động môi trường trong quá trình thi công Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy của Công ty MTIP, theo nội dung địa phương đã kiến nghị trước đó.

Ông Cáp Xuân Tá, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy, cho biết trong thời gian chờ phương án cụ thể, để ổn định đời sống người dân, chính quyền địa phương xác định yêu cầu trước mắt là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản tại khu vực sạt lở; đồng thời phối hợp triển khai các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư và ổn định sinh kế cho các hộ bị ảnh hưởng.

“Trước mắt, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến xâm thực, sạt lở, chủ động huy động lực lượng khi có tình huống phát sinh, đồng thời tuyên truyền người dân hạn chế đến các khu vực nguy hiểm. Việc sớm có giải pháp về bồi thường, di dời và ổn định sinh kế được người dân kỳ vọng sẽ giúp họ yên tâm hơn trước nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến trong thời gian tới,” ông Cáp Xuân Tá nhấn mạnh./.

Quảng Trị đẩy nhanh tái định cư 83 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở Dự án di dân khẩn cấp khỏi vùng sạt lở núi, bờ sông Gianh tại xã Đồng Lê đã hoàn thành hơn 95% khối lượng, dự kiến hoàn tất vào giữa tháng 10 để người dân sớm ổn định nơi ở.

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