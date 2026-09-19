Hà Nội bác tin đồn vỡ đê tả Bùi, khẩn trương gia cố điểm chống tràn

Ngày 19/9, chính quyền xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội khẳng định không xảy ra vỡ đê tả Bùi như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Sự việc thực tế xảy ra tại một vị trí đắp bao tải chống tràn vào khu dân cư và đã được địa phương khẩn trương gia cố.

Trao đổi với báo chí, Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Bị Nguyễn Huy Tuấn cho biết, đêm 18/9, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin cho rằng đê tả Bùi trên địa bàn bị vỡ.

Qua kiểm tra, tại khu vực Đội 8, thôn 5, nước sông Bùi dâng cao, tràn qua và làm hư hỏng một phần hàng bao tải được đắp để ngăn nước vào khu dân cư. Theo ông Nguyễn Huy Tuấn, đây không phải sự cố vỡ thân đê.

Trước diễn biến lũ trên sông Bùi, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quảng Bị đã tổ chức đắp bao tải tại các ngõ thông ra đê Bùi để hạn chế nước tràn vào khu dân cư. Trong đêm 18/9, khi nước tiếp tục dâng cao, địa phương huy động lực lượng đắp lại và gia cố vị trí hàng bao tải bị hư hỏng.

Đến sáng 19/9, vị trí trên đã được gia cố ổn định. Chính quyền địa phương xác nhận không xảy ra sạt lở hoặc vỡ đê tả Bùi. Tuy nhiên, nước sông Bùi vẫn ở mức cao, gây ngập nhiều khu vực, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, lúc 3 giờ ngày 19/9, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt đạt 7,88m, cao hơn mức báo động III 0,88m.

Bản tin phát lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày dự báo lũ sông Bùi tại Yên Duyệt có khả năng đạt đỉnh 7,90m trong khoảng từ 8-15 giờ ngày 19/9, cao hơn báo động III 0,90m, sau đó biến đổi chậm theo xu thế xuống.

Theo số liệu xã Quảng Bị tổng hợp đến 17 giờ ngày 18/9, mưa lũ ảnh hưởng 652 hộ với 2.539 người; trong đó, 571 hộ bị nước ngập vào nhà, 81 hộ bị cô lập lối đi. Địa phương đã di dời 108 hộ với 495 người. Các khu dân cư bị ảnh hưởng tập trung tại thôn 5, Ninh Kiều, Tốt Động và Yên Duyệt.

Mưa lũ cũng ảnh hưởng khoảng 450,5 ha sản xuất nông nghiệp, gồm 255,5ha lúa, 77,3ha rau màu, 55,7ha nuôi trồng thủy sản và 62ha cây ăn quả. Khoảng 118.300 m2 chuồng trại bị ngập; 68 con gia súc và 53.364 con gia cầm đã được di chuyển.

Theo báo cáo của xã, 6 cầu trên địa bàn bị ngập nhưng chưa xảy ra sự cố; khoảng 2.300m đường giao thông nội đồng và 3.150m đường giao thông nông thôn bị ngập.

Trước tình trạng nước sông Tích, sông Bùi lên cao, ngày 18/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội ban hành Văn bản số 13232/SNNMT-TLPCTT về việc hạn chế bơm vào hệ thống sông Tích, sông Bùi.

Theo văn bản, nước sông lên cao đã gây tràn đê, bờ bao tại một số địa phương, trong đó có các xã Kiều Phú, Quảng Bị, Trần Phú, Xuân Mai, làm ngập nhiều khu dân cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị thủy lợi và địa phương dừng vận hành các trạm bơm tiêu ra hệ thống sông Tích, sông Bùi từ 19 giờ ngày 18/9 cho đến khi mực nước hai sông xuống dưới báo động III, trừ các trạm tiêu phục vụ một số khu vực thiết yếu theo quy định.

Cùng thời điểm, lũ trên sông Tích vẫn ở mức cao. Lúc 3 giờ ngày 19/9, mực nước tại Kim Quan đạt 9,07m, tại Vĩnh Phúc đạt 8,67m, đều cao hơn báo động III 0,67m.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo nước trên sông Bùi và sông Tích còn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp; sạt, xói lở bờ bãi và mất an toàn tại các tuyến đê, ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông ven sông. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên hai sông ở cấp 2.

Các lực lượng tại xã Quảng Bị tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước, kiểm tra các vị trí đê, bờ bao và điểm chống tràn; đồng thời hỗ trợ người dân tại khu vực bị ngập di chuyển người, tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn./.

Hà Nội: Nước sông Bùi dâng cao, xã Trần Phú di dời 145 hộ dân đến nơi an toàn Mưa lũ đã ảnh hưởng đến 1.230 người, 298 hộ dân trên địa bàn xã Trần Phú, Hà Nội, trong đó 145 hộ với 580 người phải di dời đến nơi an toàn.