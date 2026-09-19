599 hộ dân ở tỉnh Phú Thọ được di dời tránh nguy cơ sạt lở, lũ quét

Ngày 19/9, theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ), tại khu vực (tỉnh Hòa Bình cũ), 599 hộ với 2.404 nhân khẩu thuộc 31 xã đã được di dời đến nơi an toàn nhằm phòng ngừa nguy cơ sạt lở đất, đá, lũ quét và các sự cố thiên tai do mưa lớn gây ra.

Việc di dời tập trung tại các địa bàn miền núi, khu vực có địa hình đồi núi, độ dốc lớn, nơi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá, lũ quét. Các địa phương đã chủ động rà soát, xác định những khu vực có nguy cơ mất an toàn, tổ chức đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhất là các hộ sinh sống dưới chân taluy, ven suối, khu vực có dấu hiệu sụt trượt.

Xã Mường Động có số hộ phải di dời nhiều nhất với 95 hộ, 426 nhân khẩu; tiếp đến là xã Cao Sơn 74 hộ, 300 nhân khẩu; xã Cao Phong 52 hộ, 172 nhân khẩu; xã Đà Bắc 41 hộ, 161 nhân khẩu; xã Nhân Nghĩa 35 hộ, 169 nhân khẩu; xã Toàn Thắng 33 hộ, 97 nhân khẩu và xã Liên Sơn 29 hộ, 144 nhân khẩu.

Một số địa phương khác có số lượng hộ phải di dời tương đối lớn như: Nật Sơn 24 hộ, 79 nhân khẩu; Tiền Phong 24 hộ, 67 nhân khẩu; An Bình 24 hộ, 105 nhân khẩu; Mường Thàng 23 hộ, 81 nhân khẩu; Hợp Kim 21 hộ, 78 nhân khẩu; Tân Lạc 21 hộ, 90 nhân khẩu; Mường Bi 18 hộ, 75 nhân khẩu; Dũng Tiến 17 hộ, 77 nhân khẩu và Lương Sơn 16 hộ, 65 nhân khẩu.

Tại các địa bàn có nguy cơ cao, chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời kiểm tra, theo dõi các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập úng.

Một số xã cũng đã chủ động di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm như Lạc Thủy 6 hộ; Mường Vang và Kỳ Sơn mỗi nơi 5 hộ; Quyết Thắng và Bao La mỗi nơi 4 hộ; Lạc Lương, Tân Mai và Hòa Bình mỗi nơi 3 hộ; Cao Dương 2 hộ và Pà Cò 2 hộ.

Ngoài ra, các xã Vân Sơn, Tân Pheo và Thượng Cốc mỗi nơi di dời 1 hộ; Mường Hoa 2 hộ. Riêng Cao Dương được thống kê 2 hộ với 5 nhân khẩu.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, các địa phương trong khu vực Hòa Bình cũ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá, lũ quét, ngập úng; duy trì lực lượng, phương tiện và vật tư theo phương châm "4 tại chỗ," sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Việc chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm được các địa phương xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai, trước hết bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Các xã tiếp tục rà soát, cập nhật những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ, nhất là tại các khu vực đã xuất hiện dấu hiệu sạt trượt, để kịp thời tổ chức sơ tán khi cần thiết./.

Ngày 18/9: Nhiều khu vực mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 7 tỉnh, thành Trong khoảng 5 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.