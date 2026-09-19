Hà Nội giảm nguy cơ tái diễn tại các điểm úng ngập nặng ven đê

Trước ảnh hưởng của các đợt mưa lớn vừa qua, một số khu vực trên địa bàn phường Hồng Hà (Hà Nội) xảy ra úng ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân; trong đó, tình trạng úng ngập nặng nhất là tại các vị trí thường xuyên ngập khi mưa lớn, tập trung tại 5 điểm trọng yếu ở ngõ 28, ngõ 32, ngõ 39 Tứ Liên, ngõ 310 Nghi Tàm, ngõ 234 Âu Cơ và một số khu vực lân cận ven đê sông Hồng.

Nhằm sớm khắc phục các điểm úng ngập, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà đã chỉ đạo các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, rà soát nguyên nhân tại từng vị trí; đồng thời huy động nhân lực, phương tiện khơi thông dòng chảy, giải tỏa các điểm ách tắc và tăng cường tiêu thoát nước.

Đến nay, tình trạng úng ngập tại 5 điểm trọng yếu cơ bản được khắc phục, mực nước giảm rõ rệt. Tại một số ngõ, ngách thuộc khu vực Nhật Tân, Quảng An và Tứ Liên còn ngập cục bộ hoặc nước rút chậm, các lực lượng tiếp tục duy trì ứng trực, tập trung xử lý hệ thống thoát nước, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Ngoài các biện pháp xử lý trước mắt, Ủy ban Nhân dân phường còn đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án gia cố bờ mương thoát nước liên phường, đoạn từ ngõ 238 Âu Cơ đến ngõ 124 Âu Cơ.

Công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, từng bước khắc phục những bất cập về hạ tầng và giảm thiểu nguy cơ tái diễn úng ngập tại khu vực.

Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng cuộc sống của người dân, giữ gìn vệ sinh môi trường, sáng 19/9, phường Hồng Hà đã tổ chức dọn dẹp rác thải, xử lý môi trường, phun khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh, phát Cloramin B cho người dân và hướng dẫn sử dụng tại các điểm sau ngập úng.

Mùa mưa bão năm nay, để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ, ngập lụt, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó trên địa bàn phường; trong đó, Ủy ban Nhân dân phường giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Quân sự phường - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường - chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật kịp thời các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt và các hình thái thiên tai để thông tin đến nhân dân, giúp người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm, xung yếu, có nguy cơ bị ảnh hưởng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện và phương án hỗ trợ sơ tán người dân, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Ủy ban Nhân dân phường cũng phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, tuần tra, canh gác trên các tuyến đê; triển khai phương án bảo vệ đê điều, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão./.

Hà Nội: Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, ngập úng Tại những khu vực bị ngập, các địa bàn ven sông, lực lượng công an cơ sở phối hợp với chính quyền, lực lượng phòng thủ dân sự tăng cường ứng trực, hỗ trợ người dân xử lý vị trí có nguy cơ mất an toàn.