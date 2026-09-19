Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh tay chân miệng vào mùa, nhiều ca nặng phải thở máy

Dù mới đầu mùa dịch nhưng tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam đã bắt đầu có diễn biến phức tạp. Số ca mắc liên tục tăng lên kèm theo nhiều ca nặng phải nằm phòng cấp cứu, thở máy tích cực.

Khoa Nhiễm-Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh trong hơn hai tuần qua liên tục tiếp nhận nhiều trẻ đến khám và nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng.

Bác sỹ Dư Tuấn Quy, Trưởng Khoa Nhiễm-Thần kinh cho biết mùa tựu trường cũng là thời điểm mùa dịch tay chân miệng bắt đầu. Hiện trung bình mỗi ngày đơn vị này điều trị cho khoảng 50 bệnh nhi nội trú và tiếp nhận khám ngoại trú cho khoảng 40 bé.

Dù so với mọi năm, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng không nhập viện ồ ạt nhưng năm nay ghi nhận nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, phải thở máy. Trong tổng số 50 ca bệnh đang điều trị tại Khoa Nhiễm-Thần kinh thì có đến 16 ca nặng từ độ 2B, độ 3 trở lên; trong đó 6 trẻ đang phải thở máy.

Vừa được quay trở lại phòng bệnh thường 2 ngày trước, chị Hoàng Thúy Mai (ngụ xã Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn chưa hết hoảng loạn khi nhớ lại cảnh con trai 20 tháng tuổi của mình sốt li bì và xuất hiện những cơn co giật liên tục. “Bé sốt cao suốt 2 ngày, sau đó rơi vào li bì và bắt đầu co giật, tôi hoảng quá đưa đến bệnh viện khám và các bác sỹ đưa thẳng vào phòng cấp cứu, phải thở máy 2 ngày,” chị Mai kể lại.

Theo bác sỹ Dư Tuấn Quy, bệnh tay chân miệng có tốc độ diễn tiến rất nhanh. Mới đây, một bệnh nhi từ Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) được người nhà phát hiện mắc tay chân miệng. Tuy nhiên, thay vì đưa trẻ đến cơ sở y tế địa phương để được chẩn đoán, đánh giá mức độ bệnh thì gia đình lại quyết định đi thẳng lên Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đường di chuyển, bé đột ngột chuyển nặng và khi nhập viện vào Bệnh viện Nhi đồng 1 thì chuyển thẳng vào phòng cấp cứu và phải thở máy. bác sỹ Quy khuyến cáo, hiện nay các cơ sở y tế tuyến tỉnh đã có đầy đủ phác đồ điều trị, nhân viên y tế, cơ sở vật chất và thuốc men… Vì thế, khi trẻ mắc tay chân miệng, gia đình nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám trước, đánh giá xem trẻ có dấu hiệu chuyển độ nặng hay không trước khi quyết định chuyển lên tuyến trên.

Bác sỹ Dư Tuấn Quy lưu ý trẻ mắc tay chân miệng hoàn toàn có thể tự điều trị tại nhà, tái khám ngoại trú theo hướng dẫn của bác sỹ. Tuy nhiên, phụ huynh cần cẩn trọng với các biến chứng trở nặng. Trong mùa dịch năm nay, bên cạnh các dấu hiệu quen thuộc như giật mình hay sốt cao, ở các ca bệnh nặng xuất hiện thêm biểu hiện màu da của trẻ tái hơn.

Phụ huynh chú ý quan sát khi thấy trẻ hơi tái, môi tái, tay chân tái thì đó là một trong những dấu hiệu trở nặng cần cẩn trọng. Ngoài ra, nếu trẻ bỗng nhiên li bì hơn gia đình cần đưa ngay đến bệnh viện vì bệnh đang chuyển nặng.

Bác sỹ Quy thông tin thêm, dự kiến cuối năm nay, vaccine phòng bệnh tay chân miệng sẽ được đưa vào lưu hành tại Việt Nam. Loại vaccine này đã từng được thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam và hiện đã được sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. bác sỹ Quy kỳ vọng vaccine được cấp phép sẽ giúp cộng đồng chủ động dự phòng và ngăn chặn hiệu quả các biến chứng nguy hiểm của bệnh tay chân miệng trong thời gian tới./.

Số ca mắc tay chân miệng trong 8 tháng năm 2026 tăng 2,5 lần Đáng chú ý, bệnh tay chân miệng vẫn tập trung chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ đang theo học tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo; nhóm này chiếm 87,3% tổng số ca mắc ghi nhận.