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Đồng Tháp: Khẩn trương tìm kiếm 2 cha con bị điện giật, rơi xuống sông mất tích

Ba người trong cùng gia đình ở bè cá trên sông thuộc xã Long Khánh bị điện giật, bà N.T.H may mắn được cứu sống, còn chồng bà là ông N.V.H và con trai N.N.H bị rơi xuống sông mất tích.

Nhựt An

Sáng 19/9, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương tìm kiếm hai cha con bị điện giật, rơi xuống sông và mất tích tại khu vực thủy phận thuộc xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin ban đầu, tối 18/9, Công an xã Long Khánh nhận được tin báo về vụ việc hai người bị điện giật, ngã xuống sông, mất tích tại khu vực ấp Long Châu. Hai nạn nhân được xác định là ông N.V.H (sinh năm 1985) và con trai N.N.H (sinh năm 2014). Khu vực xảy ra sự việc là cụm bè cá trên sông.

Thời điểm này, trên bè có ông H cùng vợ là bà N.T.H và con trai. Sau bữa cơm, ông H phát hiện con trai bị điện giật nên nắm lấy tay, dẫn đến cùng bị điện giật. Thấy vậy, bà H rút phích cắm điện, đi sang bè cá gần đó nhờ trợ giúp nhưng cũng bị điện giật.

Hai người ở cụm bè cá gần đó đã hỗ trợ cứu bà H và ngắt cầu dao tổng. Sau sự việc, ông H cùng con trai bị điện giật, ngã xuống sông, mất tích. Bà H sức khỏe đã ổn định.

Nhận được tin báo, Công an xã Long Khánh phân công lực lượng đến bảo vệ hiện trường, lấy lời khai người biết sự việc và người có liên quan để làm rõ nguyên nhân; phối hợp với lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên do trời tối, nước sâu, khu vực xảy ra vụ việc có nhiều bè cá liền kề nhau nên công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Công an xã Long Khánh đang xác minh làm rõ, giải quyết vụ việc theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đồng Tháp #Điện giật #rơi xuống sông mất tích Đồng Tháp
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