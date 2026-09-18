5 ôtô đâm liên hoàn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương

Khoảng 18 giờ ngày 18/9, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương (đoạn qua xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe khách giường nằm và 4 ôtô khiến giao thông trên tuyến ùn tắc kéo dài.

Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm biển kiểm soát 69B-00033 (lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương theo hướng từ miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh) khi đến đoạn qua xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) bất ngờ va chạm liên hoàn với 4 xe ôtô đang lưu thông phía trước, gồm một xe ôtô 7 chỗ, một ôtô 5 chỗ và 2 xe bán tải. Sau va chạm, 5 phương tiện nằm ở làn đường số 1, sát dải phân cách.

Vụ tai nạn không gây thương vong. Các xe bị hư hỏng nhẹ phần đầu và đuôi.

Do vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, trong điều kiện trời mưa khiến các phương tiện bị ùn ứ kéo dài nhiều km trên cao tốc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tiết giao thông; đồng thời, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, hiện trường được lực lượng chức năng giải tỏa, giao thông trên tuyến trở lại bình thường.

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương dài gần 50km, có 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, được đưa vào khai thác từ năm 2010. Tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Trước đó ngày 23/8, 7 ôtô cũng xảy ra va chạm liên hoàn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương (đoạn qua phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh) khiến giao thông ùn tắc hơn 2km. Ngày 12/8, tại khu vực giáp ranh xã Bến Lức và xã Lương Hòa, 5 ôtô (gồm một xe 5 chỗ và 4 xe tải) tông liên hoàn theo hướng từ miền Tây đi Thành phố Hồ Chí Minh. Các vụ việc không gây thương vong nhưng khiến giao thông ùn ứ nhiều km./.

Xe khách cháy trơ khung trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương Do đám cháy lớn, lan nhanh và phát sinh nhiều khói, chiếc xe giường nằm đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ khung, một số hành lý của hành khách cũng bị cháy.