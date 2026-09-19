Đề xuất đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu kết nối qua khu vực sân bay Vũng Tàu

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc đầu tư xây dựng tuyến đường quy hoạch Sao Mai-Bến Đình đi qua khu vực sân bay Vũng Tàu hiện hữu; kế hoạch khai thác, sử dụng sân bay Vũng Tàu trong tương lai và các nội dung liên quan.

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thực hiện dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ-Vũng Tàu (cũ). Tuyến đường vượt biển có quy mô đường trục chính đô thị, 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Phía bờ Vũng Tàu (cũ), tuyến đi trùng với đường quy hoạch Sao Mai-Bến Đình và kết thúc tại nút giao với đường 30 tháng 4 (Quốc lộ 51A) hiện hữu, tại khu vực ngã ba.

Để đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư của dự án, vừa qua, liên danh nhà đầu tư đã đề xuất đầu tư tuyến đường Sao Mai-Bến Đình từ nút giao với Đường 30 tháng 4 đến đường ven biển theo các quy hoạch hiện hành để bổ sung kết nối với các đường 2 tháng 9 và đường 3 tháng 2.

Đây là các tuyến đường đối ngoại quan trọng của Vũng Tàu (cũ), góp phần tránh ùn tắc giao thông trên đường 30 tháng 4 hiện hữu và tăng cường khả năng thông hành giao thông liên vùng khu vực Cần Giờ-Vũng Tàu. Tuy nhiên, tuyến đường Sao Mai-Bến Đình sẽ phải đi qua khu vực sân bay Vũng Tàu hiện hữu.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc tuyến đường Sao Mai-Bến Đình đi qua khu vực sân bay Vũng Tàu hiện hữu phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg năm 2023; Quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 586/QĐ-TTg năm 2019.

Đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ-Vũng Tàu được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT), với tổng mức đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng. Dự án đã được khởi công đầu tháng 7/2026.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 14km; trong đó, phần cầu vượt biển dài 8km; hầm vượt biển dài hơn 3,8km.

Dự án đường vượt biển Cần Giờ sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ và Khu Công nghiệp Long Sơn; tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép-Thị Vải.

Tuyến cũng góp phần giảm áp lực giao thông Quốc lộ 51 và đường 965; tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội khu vực phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh./

Hầm vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu được kéo dài lên gần 3,85km Liên danh nhà đầu tư vừa đề xuất điều chỉnh dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu, trong đó hầm vượt biển tăng từ 3,1km lên gần 3,85km, tổng vốn đầu tư dự án hơn 93.000 tỷ đồng. ​