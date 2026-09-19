Cấm học viên tập lái xe ôtô trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi sở xây dựng các tỉnh, thành phố; các cơ sở đào tạo lái xe tiếp tục tăng cường chất lượng công tác đào tạo lái xe trên đường.

Qua thông tin và phản ánh, hiện nay, trên đường bộ đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do người lái xe vi phạm tốc độ, khoảng cách an toàn trên đường quốc lộ, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc; trên một số tuyến đường, nhất là các tuyến đường có tốc độ khai thác cao vẫn còn tình trạng người điều khiển xe tập lái chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu sở xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện việc chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi lưu thông trên đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng.

Các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh hoạt động đào tạo lái xe; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, siết chặt công tác kiểm tra, đánh giá học viên đạt kết quả theo bộ câu hỏi và quy trình sát hạch lý thuyết, các bài lái xe liên hoàn và lái xe trên đường do Bộ Công an ban hành.

Các đơn vị trên cũng cần chỉ đạo các giáo viên dạy thực hành lái xe cho học viên tập lái trên các tuyến đường được quy định trong giấy phép xe tập lái; không cho học viên tập lái trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1 trên đường cao tốc (làn sát với dải phân cách giữa); chấp hành nghiêm chế độ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra đối với xe tập lái, không sử dụng các xe tập lái không đảm bảo các điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia dạy lái xe tại sân tập lái và trên đường giao thông.

Các cơ sở đào tạo lái xe rà soát, định kỳ, đột xuất kiểm tra tình trạng sức khỏe; hiệu lực của giấy phép lái xe; kinh nghiệm, kỹ năng lái xe và bảo hiểm tay lái của giáo viên dạy thực hành lái xe để phân công giáo viên đủ điều kiện tham gia dạy thực hành lái xe; kiên quyết không để giáo viên, học viên sử dụng đồ uống có cồn, chất ma túy và các chất kích thích trước và trong quá trình đào tạo lái xe.

Các đơn vị trên nghiên cứu, tham khảo, sử dụng cabin học lái xe ôtô, giáo trình kỹ thuật lái xe ôtô của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (nay là Cục Đường bộ Việt Nam) ban hành năm 2018 để biên soạn nội dung các bài giảng về kỹ thuật lái xe để hướng dẫn, trang bị cho người học lái xe các kỹ năng đảm bảo tốc độ, khoảng cách an toàn với các xe chạy cùng chiều phía trước phù hợp tình trạng mặt đường, khả năng phanh của xe, tốc độ phản ứng của người lái xe, điều kiện thời tiết (khô ráo, mưa gió, ban ngày, ban đêm…)

Cơ sở đào tạo lái xe tổ chức đào tạo lái xe ôtô trên đường phải đảm bảo thời gian mỗi phiên học thực hành lái xe và khoảng cách giữa các phiên học không vượt quá thời gian quy định; đào tạo phải có đủ nội dung theo quy định và tổ chức trên các tuyến đường có mật độ tham gia giao thông vừa phải, có đầy đủ tình huống giao thông như: ngã ba; ngã tư; đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường, trên đường cao tốc (sau khi học viên có đủ kỹ năng, kinh nghiệm lái xe trên đường); địa phương không có đường cao tốc thì bố trí đoạn đường tương ứng-đường đôi có giải phân cách giữa và mỗi chiều đường lưu thông có từ 2 làn xe cơ giới trở lên.

Các sở xây dựng chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông liên quan đến giáo viên, xe tập lái, học viên học lái xe trong quá trình tổ chức đào tạo thực hành lái xe trên đường; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm của giáo viên dạy thực hành lái xe; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc tổ chức đào tạo lái xe trên đường đảm bảo thời gian, nội dung và các tuyến đường theo quy định./.

Cục trưởng Cảnh sát giao thông: Sát hạch lái xe sẽ chú trọng đạo đức và văn hóa Theo Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Đỗ Thanh Bình, bên cạnh kỹ thuật, kỹ năng điều khiển phương tiện, việc giáo dục đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông cần được đặc biệt coi trọng.