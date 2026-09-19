Mưa lớn làm chậm tiến độ nhiều công trình trọng điểm tại Hưng Yên

Từ ngày 14-17/9, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có mưa lớn, lượng mưa trung bình trên địa bàn là 243,14 mm.

Do mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại một số công trình giao thông trọng điểm, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Ghi nhận tại tuyến đường ĐH 377, công trình liên vùng, đoạn chạy qua xã Lương Bằng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Phương thi công đã phải dừng thi công một số đoạn do mưa ngập.

Cụ thể tại vị trí thi công cống Song Mai (tuyến đường ĐH 77), theo kế hoạch sẽ được thi công trong tháng 8-9/2026. Tuy nhiên, do mưa lớn, đơn vị thi công đã phải đề xuất với chủ đầu tư giữ nguyên hiện trạng cống để tiêu thoát nước, nhằm chống ngập cho diện tích 233 ha lúa nên đã phải chậm thi công so với tiến độ đề ra.

Cũng trên tuyến đường ĐH 377, tại vị trí giáp ranh giữa xã Vũ Xá, huyện Kim Động (cũ), đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành đóng cọc, đắp đất để thi công cống ngang đường trong trung tuần tháng 9. Nhưng trong các ngày 14-17/9, trên địa bàn có mưa lớn, theo yêu cầu của địa phương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Phương đã phải tháo dỡ, xúc đổ toàn bộ đất đã đắp để phục vụ tiêu thoát nước, không gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Phía Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Phương nhận định, tại các vị trí tạm dừng thi công để điều tiết nước, sẽ có thể đến cuối tháng 9/2026 mới có thể thi công trở lại. Đơn vị đang tính toán các phương án để thi công bù vào thời gian đình trệ do mưa và điều tiết thoát nước nhằm đảm bảo tiến độ toàn công trình.

Tương tự tại Dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, dự án cũng đang chịu ảnh hưởng từ mưa lớn, gây ngập một số đoạn, không thể thi công.

Theo Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng giao thông Phương Thành - đơn vị nhà thầu chịu trách nhiệm đảm nhiệm thi công 25 km đường cho biết, mưa lớn đã làm 5 vị trí thi công, có chiều dài khoảng 3 km đường bị ngập nước. Hiện nay, sau khi trên địa bàn không còn mưa, đơn vị đang huy động máy bơm, máy xúc để bơm, khơi dòng chảy nhằm nhanh chóng thoát nước ngập.

Ông Trần Bá Luân, Chỉ huy trưởng công trường cho biết, trên công trường đang thực hiện những công việc quan trọng như đắp nền đất, nền cát. Còn riêng đoạn chạy qua xã Hiệp Cường đơn vị đang phải dùng máy khoan cọc ximăng đất để xử lý nền đất yếu thì gặp mưa lớn đã ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Ông Luân nhận định với tốc độ tiêu thoát, rút nước như hiện nay, dự kiến khoảng từ 3 đến 10 ngày nữa, công ty sẽ thi công trở lại tại những vị trí đã từng bị ngập nước. Nhằm bù vào thời gian bị đình trệ do mưa, ngập, thời gian tới khi thời tiết hanh khô, đơn vị sẽ huy động thêm máy móc, nhân sự, vật liệu để thi công tăng ca, tăng kíp nhằm bù vào những ngày không thể thi công.

Tại Hưng Yên có hàng chục công trình trọng điểm như: Công trường thi công cầu vượt sông Trà Lý thuộc Dự án tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà; Tuyến đường bộ cao tốc CT.08, tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng qua địa phận Hưng Yên; Tuyến đường trục Khu kinh tế Thái Bình; Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội, Đường Tân Phúc-Võng Phan... đang được chỉ đạo thi công khẩn trương để sớm đưa vào sử dụng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và số 2 tỉnh Hưng Yên, các dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai là những dự án quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội; phục vụ trực tiếp tăng trưởng hai con số của tỉnh; có vai trò trong liên kết vùng. Các công trình trọng điểm đang thi công, dự kiến về đích năm 2026-2027.

Trong mấy ngày qua, trên địa bàn có mưa lớn, gây ngập một số đoạn, tuyến, công trình ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Mưa, ngập cũng làm hư hỏng nhẹ một số máy móc, môtơ của đơn vị thi công.

Hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã không còn mưa. Căn cứ tình hình thời tiết, hai Ban Quản lý dự án đang chỉ đạo các đơn vị nhà thầu nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng của mưa ngập, huy động nhân lực, máy móc, vật liệu để thi công trở lại khi thời tiết thuận lợi, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đã đề ra./.

Hưng Yên huy động tối đa nhân lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm Hưng Yên sẽ huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ các dự án như tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng (CT.08) đoạn qua tỉnh Hưng Yên và dự án tuyến đường Tân Phúc-Võng Phan.