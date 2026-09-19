Lũ trên nhiều sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa vẫn ở mức cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, lũ hạ lưu sông Hoàng Long tiếp tục xuống dưới mức báo động 2; sông Bưởi tiếp tục xuống và ở mức báo động 2 -báo động 3; sông Đáy tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; lũ hạ lưu sông Mã tiếp tục xuống dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1-2.

Hiện, lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) đang xuống và ở trên mức báo động 3; lũ hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang xuống và ở trên mức báo động 1.

Mực nước lúc 13h ngày 19/9 trên sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế là 4,08m, trên báo động 3 là 0,08m; trên sông Đáy tại trạm Phủ Lý 4,74m, trên báo động 3 là 0,74m; trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân 12,8m, trên báo động 3 là 0,8m; trên sông Mã tại trạm Giàng 4,62m, trên báo động 1 là 0,62m.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối 19/9 đến sáng 20/9, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng khu vực phía Đông có nơi trên 200mm.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngày 20/9, mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế giảm dần. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h.

Ngoài ra, từ chiều tối 19/9 đến ngày 20/9, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 19/9 và ngày 20/9, vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hiện, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11-14 độ vĩ Bắc./.

Quảng Trị: Nước sông lên nhanh, cảnh báo lũ quét, sạt lở và ngập lụt ở nhiều nơi Mưa lớn khiến mực nước các sông ở Quảng Trị đang lên nhanh, cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 19-20/9 có khả năng xuất hiện một đợt lũ, nguy cơ ngập lụt và sạt lở tại nhiều khu vực.