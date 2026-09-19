Ô nhiễm không khí liên quan hơn 61.000 ca tử vong sớm mỗi năm tại Mexico

Ngày 18/9, Viện Tài nguyên thế giới Mexico (WRI Mexico) cảnh báo ô nhiễm không khí có liên quan đến hơn 61.000 ca tử vong sớm mỗi năm tại nước này, trong đó hơn 5.800 ca ghi nhận tại thủ đô Mexico City.

Dẫn số liệu của Viện Đánh giá và Đo lường sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington (Mỹ), WRI Mexico cho biết nồng độ bụi mịn PM2.5 tại các thành phố Mexico City, Monterrey và Guadalajara thường xuyên vượt mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Chất lượng không khí kém có thể làm suy giảm chức năng phổi, làm trầm trọng các bệnh hô hấp, đồng thời gia tăng nguy cơ ung thư phổi và các bệnh tim mạch.

WRI Mexico đang triển khai nghiên cứu kéo dài 36 tháng trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy không khí sạch tại Vùng đô thị Thung lũng Mexico thông qua các giải pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu: Nghiên cứu trường hợp về giao thông điện," nhằm cung cấp bằng chứng khoa học về khả năng đồng thời giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và các chất ô nhiễm có hại cho sức khỏe.

Bà Adriana Lobo, Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động toàn cầu và hành động tại địa phương của WRI, cho rằng ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ sức khỏe cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ và cần được giải quyết đồng thời.

Dự án có sự tham gia của Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) và Viện Khí tượng Na Uy, tập trung vào mối liên hệ giữa chất lượng không khí, biến đổi khí hậu, sức khỏe và giao thông.

Theo số liệu kiểm kê phát thải của Cơ quan Môi trường Mexico City, giao thông vận tải tiêu thụ 49% tổng năng lượng cung cấp cho thủ đô và tạo ra 69% lượng khí carbon đen phát thải tại đây. Chính quyền Mexico City đặt mục tiêu cắt giảm 35% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030.

Trên phạm vi toàn cầu, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo ô nhiễm không khí ngoài trời gây 6,4 triệu ca tử vong sớm trong năm 2025, đồng thời liên quan đến 5,5 triệu ca mắc mới bệnh hen suyễn ở trẻ em và 2 triệu ca mắc chứng sa sút trí tuệ.

WMO cho rằng biến đổi khí hậu, với các vụ cháy rừng và những đợt nắng nóng cực đoan gia tăng, đang tiếp tục làm suy giảm chất lượng không khí./.

WHO: Hơn 1.300 người tử vong do nắng nóng kỷ lục tại châu Âu WHO cảnh báo nắng nóng cực đoan tại châu Âu đã gây ra hơn 1.300 ca tử vong, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế khu vực.