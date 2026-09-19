Sạt lở làm sập cầu dân sinh, cô lập 8 hộ dân tại Lâm Đồng

Chiều 19/9, nước từ khu vực cầu Suối Cát chảy về lớn gây sạt lở chân cầu, làm sập cầu bêtông dân sinh tại xóm Ga, thôn Phú Thuận, xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng, khiến 8 hộ dân với 35 nhân khẩu bị cô lập. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Trao đổi với phóng viên tối 19/9, ông Đinh Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã D'Ran, cho biết chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, đồng thời kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng và xây dựng phương án khắc phục sự cố.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, nước từ khu vực cầu Suối Cát chảy về lớn khiến chân cầu bị sạt lở, dẫn đến cầu bêtông dân sinh bị sập. Sự cố làm tuyến đường qua cầu bị chia cắt, cô lập 8 hộ dân với 35 nhân khẩu ở khu vực này.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã D'Ran đã cử 1 sĩ quan cùng 9 dân quân thường trực đến hiện trường, phối hợp với Công an xã kiểm tra, nắm tình hình và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng đã chăng dây cảnh báo, ngăn người dân qua lại khu vực cầu bị sập; đồng thời tổ chức canh gác, theo dõi diễn biến tại hiện trường.

Đến 18 giờ cùng ngày, một tổ công tác gồm công an và dân quân thường trực tiếp tục được bố trí tại khu vực này để cảnh báo người dân, ngăn việc tiếp cận vị trí nguy hiểm.

Chính quyền địa phương nhận định khu vực cầu bị sập hiện không bảo đảm an toàn cho người dân qua lại. Trong điều kiện tiếp tục có mưa lớn, nước có thể dâng cao, làm gia tăng nguy cơ sạt lở và gây mất an toàn.

Ủy ban Nhân dân xã D'Ran đang tiếp tục theo dõi tình hình, kiểm tra mức độ ảnh hưởng, đồng thời xây dựng phương án xử lý, khắc phục để sớm bảo đảm việc đi lại của người dân.

Thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng kiểm tra, thống kê và tổng hợp báo cáo.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận, qua lại khu vực cầu bị sập; chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm phòng tránh nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn trong thời gian mưa lũ./.

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