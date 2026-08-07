Vụ sập cầu Đắk Lung: Tạm ngưng lưu thông và cấp nước cho khoảng 50.000 người dân

Sau sự cố cầu Đắk Lung trên địa bàn phường Phước Long bị sập (từ 6/8), Công an phường Phước Long đề nghị người dân tạm thời không lưu thông qua khu vực cầu cho đến khi có thông báo mới.

Sự cố cũng làm hư hỏng các tuyến ống truyền tải nước sạch, khiến việc cấp nước cho khoảng 50.000 người dân tại phường Phước Long, phường Phước Bình và một phần xã Bình Tân bị gián đoạn.

Chiều 6/8, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11, Công an phường Phước Long cùng các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân và lên phương án xử lý hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến cầu Đắk Lung bị sập.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 6/8, trên đường liên khu phố 6T1, phường Phước Long, xe ôtô tải cẩu biển số 61CD-000.25 do Nguyễn Cao Tân điều khiển, chở theo Trần Ngọc Quỳnh (cùng 33 tuổi, ở Thành phố Hồ Chí Minh), lưu thông theo hướng từ Tượng đài Chiến thắng Phước Long đi Nhà máy thủy điện Thác Mơ.

Khi đến cầu Đắk Lung, chiếc xe bất ngờ va chạm vào cầu khiến một phần cầu bị sập, hư hỏng nặng, các phương tiện không thể qua lại.

Tại hiện trường, gần 1/3 cầu Đắk Lung bị sập. Chiếc xe tải cẩu vẫn treo lơ lửng trên cầu, chờ phương án xử lý bảo đảm an toàn.

Theo lực lượng chức năng, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế đều cho kết quả âm tính.

Đáng chú ý, hai tuyến ống nước sạch D250 Phước Long và D200 Phước Bình được lắp đặt song song hai bên thành cầu cũng bị gãy, hư hỏng do cầu sập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Theo thông báo của Xí nghiệp Cấp nước Phước Long, việc giảm và tạm ngưng cung cấp nước dự kiến kéo dài 48 giờ, từ 5 giờ ngày 6/8 đến 5 giờ ngày 8/8/2026.

Khu vực bị ảnh hưởng gồm toàn bộ phường Phước Long, Phước Bình và một phần xã Bình Tân.

Đơn vị cấp nước đề nghị người dân chủ động dự trữ, sử dụng nước tiết kiệm trong thời gian tạm ngưng cấp nước.

Sau khi hoàn thành sửa chữa và khôi phục cấp nước, mạng lưới đường ống có thể xảy ra xáo trộn thủy lực, khiến chất lượng nước và áp lực nước tại một số khu vực chưa ổn định trong thời gian ngắn.

Ông Nguyễn Khắc Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Long, cho biết sự cố sập cầu Đắk Lung không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn làm gián đoạn việc cấp nước sạch cho hàng chục nghìn người dân.

Việc cầu Đắk Lung bị sập khiến người dân ở hai đầu cầu phải đi đường vòng khoảng 8km thay vì chỉ cần đi qua cầu hơn 100m. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân phường đang phối hợp với đơn vị cấp nước triển khai phương án kéo đường ống phụ để sớm khôi phục việc cung cấp nước. Trước mắt phải đưa phương tiện gặp nạn ra khỏi khu vực cầu, sau đó mới có thể tiến hành khắc phục các tuyến ống bị hư hỏng.

Việc cầu Đắk Lung bị sập còn khiến cho người dân ở hai đầu cầu phải đi đường vòng khoảng 8km thay vì chỉ cần đi qua cầu hơn 100m.

Chị Nguyễn Thị Việt Trinh, người dân phường Phước Long, cho biết gia đình và người thân của chị sống ở hai bên cầu nên việc cầu bị sập gây nhiều khó khăn trong đi lại khi phải vòng đường đồi, chân núi mới qua được. Người dân mong cơ quan chức năng sớm khắc phục sự việc.

Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Long Nguyễn Khắc Hạnh cho biết, địa phương sẽ có phương án khắc phục tạm thời nhưng sẽ hạn chế tốc độ, tải trọng; chủ yếu phục vụ xe thô sơ và dự kiến cấm các phương tiện cơ giới như ôtô lưu thông.

Về lâu dài, Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp với Sở Xây dựng khảo sát hiện trạng và dự kiến đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai chủ trương xây dựng một cầu bêtông mới bên cạnh. Cầu Đắk Lung hiện hữu sẽ được giữ lại nhằm bảo tồn giá trị lịch sử của di tích.

Để đảm bảo an toàn, Công an phường Phước Long đề nghị người dân chủ động lựa chọn tuyến đường thay thế phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng tại hiện trường; không lưu thông qua khu vực cầu Đắk Lung cho đến khi có thông báo mới.

Cầu Đắk Lung là di tích lịch sử “Nơi ghi dấu tội ác của Mỹ-ngụy,” được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2020. Di tích gắn với sự kiện đau thương xảy ra trong những ngày cuối của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Nơi đây được xem là “địa chỉ đỏ,” có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ trẻ, đồng thời nhắc nhở về những đau thương, mất mát mà nhân dân phải chịu đựng trong chiến tranh.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai phương án đưa phương tiện gặp nạn ra khỏi cầu, bảo đảm an toàn hiện trường, khắc phục hệ thống cấp nước và nghiên cứu phương án xử lý, bảo tồn cầu Đắk Lung./.

Cầu Đắk Lung sập sau cú tông của xe tải cẩu, 2 người thoát chết Rạng sáng 6/8, xe tải cẩu mất phanh tông sập cầu Đắk Lung tại thành phố Đồng Nai rồi rơi xuống khu vực cầu Sông Bé cũ. Hai người trên xe thoát nạn, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân