Lâm Đồng tập trung bảo đảm an toàn cho người dân vùng sụt lún Đắk Snao

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sụt lún, nứt đất tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, sáng 19/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng; đồng thời yêu cầu địa phương tập trung các giải pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Kiểm tra thực tế tại khu vực sơ tán, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng sụt lún, nứt đất; đồng thời nắm tình hình đời sống, sinh hoạt của người dân trong thời gian tạm thời di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Đoàn công tác cũng kiểm tra các vị trí sụt lún, nứt đất trên khu vực đồi cà phê, hiện trạng nhà ở, đất sản xuất của người dân, tình hình triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại khu vực và vị trí dự kiến khu vực bố trí tái định cư.

Căn nhà của hộ ông Đàm Văn Chiến thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) bị ảnh hưởng nặng do sạt lở đất. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Dịp này, đoàn công tác trao 79 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng tiền mặt từ Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Quảng Sơn, từ ngày 31/8 đến ngày 14/9, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài, lượng nước tích tụ lớn làm thay đổi kết cấu đất, gây sụt lún, nứt đất nghiêm trọng tại khu vực thôn Đắk Snao.

Đến ngày 17/9, khu vực này xuất hiện tình trạng sụt lún đất với độ sâu trung bình khoảng 20 cm, kèm nhiều đường nứt kéo dài trên diện rộng dọc theo sườn đồi và khu dân cư.

Tổng chiều dài các đường nứt khoảng 300 m, chiều rộng từ 6-17cm, diễn biến nhanh và có xu hướng tiếp tục mở rộng. Tổng diện tích khu vực bị ảnh hưởng, có hiện tượng sụt lún và nguy cơ sạt trượt cao, ước tính khoảng 4ha.

Ông Châu Ngọc Lương, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Sơn cho hay, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng vũ trang khẩn trương hỗ trợ di dời 79 hộ dân với 454 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Những hộ không có người thân để đến ở tạm được bố trí khu lán trại trên diện tích khoảng 3.000m2 và sử dụng tạm công trình nhà văn hóa thôn. Các điều kiện thiết yếu phục vụ ăn, ở và sinh hoạt bước đầu được tập trung chuẩn bị.

Đảng ủy xã Quảng Sơn chỉ đạo tiếp tục rà soát, bổ sung nước sinh hoạt, điện, vệ sinh môi trường, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm, bảo đảm đời sống người dân trong thời gian sơ tán.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên và trao quà cho người dân thôn Đắk Snao (xã Quảng Sơn) phải tạm thời di dời do tình trạng sụt lún đất. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Cùng đó, địa phương tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ", thường xuyên cập nhật diễn biến sụt lún, nứt đất, chủ động phương án sơ tán bổ sung nếu phạm vi nguy hiểm tiếp tục mở rộng; kiên quyết không để người dân tự ý trở lại nhà ở, khu vực sản xuất nằm trong vùng nguy hiểm khi chưa có đánh giá bảo đảm an toàn.

Đến nay, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, sụt lún đã ảnh hưởng đến nhà ở và đất sản xuất của người dân.

Khoảng 4ha diện tích cây trồng, gồm cà phê, hồ tiêu và hoa màu, nằm trong khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sụt lún. Một số nhà ở cũng có nguy cơ mất an toàn; trong đó, nhà của các hộ ông Đàm Văn Chiến, ông Thào A Pao và ông Chá A Tinh có nguy cơ bị sụp đổ nếu tình trạng sụt lún, nứt đất và sạt trượt tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tình trạng sụt lún, nứt đất đang diễn biến nhanh, phạm vi ảnh hưởng lớn, địa hình phức tạp và các vết nứt có nguy cơ tiếp tục phát triển nếu thời tiết còn mưa lớn.

Do đó, địa phương đề nghị các cơ quan chuyên môn khẩn trương khảo sát địa chất, đánh giá nguyên nhân, cơ chế sụt lún và nguy cơ sạt trượt; đồng thời đo đạc, xác định tọa độ, chiều dài, chiều rộng, mức độ phát triển của các vết nứt, thường xuyên cập nhật bản đồ, sơ đồ vùng nguy hiểm để xác định phạm vi ảnh hưởng hiện tại và dự báo nguy cơ trong thời gian tới.

Trước mắt, xã Quảng Sơn đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ nguồn lực, kinh phí, vật tư, phương tiện để bảo đảm đời sống người dân; đồng thời có chính sách phù hợp đối với đất sản xuất, cây trồng, tài sản và sinh kế bị ảnh hưởng.

Địa phương cũng kiến nghị tỉnh nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý, khắc phục khu vực sụt lún, nứt đất, xác định rõ phạm vi cần di dời lâu dài và phương án bố trí nơi ở mới an toàn cho các hộ dân phải di dời.

Khu lán trại tạm được bố trí làm nơi sơ tán cho người dân thôn Đắk Snao (xã Quảng Sơn, Lâm Đồng) trên diện tích khoảng 3.000m2. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Theo phương án đề xuất, khu vực bố trí tái định cư thuộc khoảnh 1, 2, tiểu khu 1692. Khu vực này được quy hoạch là đất trồng cây lâu năm, với diện tích dự kiến khoảng 20ha.

Làm việc với địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung đề nghị tiếp tục khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu tại nơi tạm cư.

Tuy nhiên, ông Lưu Văn Trung lưu ý khu vực tạm cư hiện còn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, do đó cần rà soát, bố trí lại vị trí phù hợp, đồng thời gia cố lán trại, bảo đảm mái và cột chắc chắn, an toàn trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp.

Địa phương cần bổ sung bàn, ghế và hệ thống điện chiếu sáng để tạo điều kiện cho học sinh học tập; phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực sơ tán.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chính quyền địa phương đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không để người dân trở về nhà nằm trong vùng nguy hiểm vào ban đêm hoặc ở lại qua đêm. Đồng thời, xã Quảng Sơn cần tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án tái định cư; trong đó, bảo đảm các điều kiện về nơi ở, sinh kế, việc làm và học tập cho con em; công khai các phương án để người dân tham khảo, lựa chọn phù hợp với nguyện vọng.

Địa phương khẩn trương kiểm kê nhà cửa, tài sản, hoa màu, vật nuôi và đánh giá mức độ thiệt hại, làm cơ sở tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sụt lún, nứt đất, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, thực hiện các thủ tục cần thiết để ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại khu vực thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn. Đồng thời, thuê đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá tình trạng sụt lún, xác định nguyên nhân, mức độ ổn định của nền đất và nguy cơ sạt trượt, làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định các giải pháp xử lý./.

Lâm Đồng di dời các hộ dân ra khỏi vùng sạt lở tại Đắk Snao Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Sơn, lực lượng công an và lực lượng tại chỗ tổ chức di dời gia đình ông Chiến, toàn bộ tài sản về tại Nhà văn hóa thôn Đắk Snao 1 cũ, bảo đảm an toàn về mọi mặt.