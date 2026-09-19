Đề xuất mở rộng thêm các địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn

Bộ Y tế thông tin, từ yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và kinh nghiệm quốc tế, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được định hướng mở rộng môi trường không khói thuốc.

Một trong những nội dung đáng chú ý là chuyển các cơ sở giáo dục thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn, qua đó tăng cường bảo vệ học sinh, sinh viên và những người làm việc trong môi trường giáo dục, đồng thời phù hợp với các quy định của Luật Giáo dục.

Dự thảo cũng đặt mục tiêu bảo đảm quyền của mọi người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương, được sống và làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá; được tiếp cận đầy đủ thông tin về tác hại của thuốc lá, trong đó có thông tin bằng tiếng dân tộc với nội dung và hình thức phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số.

Một nội dung được đề xuất là cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà tại các nhóm địa điểm hiện còn cho phép bố trí khu vực dành riêng cho người hút thuốc, như sân bay, tàu thủy, tàu hỏa, khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch.

Cùng với đó, dự thảo đề xuất bổ sung cụm từ "thuốc lá" vào quy định liên quan tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý phù hợp cho việc xử lý các hành vi vi phạm.

Việc mở rộng phạm vi cấm cần đi kèm quy định rõ ràng về trách nhiệm của chủ sở hữu, người quản lý và người đứng đầu cơ sở; cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, qua đó bảo đảm chính sách khi được ban hành có thể đi vào thực tế.

Mục tiêu của môi trường không khói thuốc không chỉ là ngăn khói thuốc tại một địa điểm cụ thể mà còn hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và giảm dần sự chấp nhận xã hội đối với hành vi hút thuốc ở nơi công cộng.

Chính sách giúp bảo vệ trực tiếp sức khỏe của người không hút thuốc thông qua giảm phơi nhiễm khói thuốc thụ động - yếu tố nguy cơ đã được chứng minh liên quan đến bệnh tim mạch, ung thư phổi và các bệnh hô hấp.

Đặc biệt, trẻ em và thanh thiếu niên cần được ưu tiên bảo vệ. Một môi trường không khói thuốc tại trường học, nơi vui chơi, phương tiện giao thông và các địa điểm công cộng góp phần hạn chế việc trẻ em tiếp xúc với hình ảnh hút thuốc, giảm nguy cơ bắt chước hành vi và tiếp cận thuốc lá sớm./.

Bộ Y tế: Hoàn thiện khung pháp luật để bảo vệ thế hệ trẻ không thuốc lá Thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người Việt Nam mỗi năm. Gánh nặng kinh tế do thuốc lá gây ra cho sức khỏe chiếm tới 1,14% GDP năm 2022, với tổng chi phí y tế ước tính 108,7 nghìn tỷ đồng.