Hà Nội: Nước sông Bùi vượt báo động 3, hàng trăm hộ dân phải di dời

Theo Ủy ban Nhân dân xã Trần Phú (thành phố Hà Nội), lúc 7 giờ ngày 19/9, mực nước sông Bùi tại Trạm Yên Duyệt đạt 7,88m, vượt báo động 3 là 0,88m.

Nước tiếp tục dâng cao tràn qua đê sông Bùi gây ảnh hưởng tới 70 ha lúa, 12 ha rau màu, 16ha cây ăn quả và 15ha diện tích nuôi trồng thủy sản.

Trước diễn biến trên, xã Trần Phú tiếp tục theo dõi sát mực nước, vận dụng phương châm "4 tại chỗ" ứng phó với lũ, ngập lụt theo cấp độ rủi ro thiên tai, không để bị động, bất ngờ.

Nước sông Bùi tiếp tục dâng cao gây ảnh hưởng đến 710 hộ với 390 người; trong đó 134 hộ phải di dời, gồm 110 hộ tại thôn Khôn Duy, 15 hộ tại thôn Mỹ Tiến và 20 hộ tại thôn Hoàng Văn Thụ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngập lụt, từ ngày 18/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã triển khai di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, chia cắt trên địa bàn thôn Khôn Duy đến điểm Trường Trung học cơ sở Trần Phú B (thôn Mỹ Lương, xã Trần Phú).

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trước đó một số hộ dân chủ động đến ở nhờ nhà người thân, tính đến 11 giờ ngày 19/9 đã có 37 người, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ được đưa đến điểm tập trung an toàn.

Chính quyền xã Trần Phú huy động nhân lực, vật tư, tăng cường công tác hậu cần, đáp ứng các nhu yếu phẩm cần thiết để người dân tại các điểm di dời ổn định sinh hoạt.

Cùng với công tác di dời, Ủy ban Nhân dân xã Trần Phú yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động lực lượng dân quân, lực lượng xung kích và phương tiện cần thiết trực tiếp hỗ trợ người dân; Công an xã bảo đảm an ninh, trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông, kiểm soát các khu vực nguy hiểm.

Nước tiếp tục dâng, tràn qua một số điểm trũng thấp trên tuyến đê sông Bùi tại xã Trần Phú (Hà Nội). (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tăng cường phát thanh, thông báo liên tục về lệnh di dời, địa điểm tập trung và các yêu cầu bảo đảm an toàn tới toàn bộ người dân trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tổ chức trực 24/24 giờ, huy động lực lượng quân sự, dân quân, cán bộ, công chức, đoàn thể và lực lượng tại các thôn tham gia ứng phó; đồng thời phối hợp lực lượng Quân đội hỗ trợ.

Cụ thể, Tiểu đoàn 31, Quân chủng Phòng không-Không quân huy động 30 cán bộ, chiến sỹ; Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 huy động 50 cán bộ, chiến sỹ; Trường Sỹ quan Đặc công huy động 187 cán bộ, chiến sỹ tham gia kiểm tra, trực chốt, gia cố đê, xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ người dân các khu vực bị chia cắt.

Địa phương đồng thời chuẩn bị 33.300 bao tải, 1.452 m3 cát đen cùng nhiều vật tư, phương tiện phục vụ gia cố các vị trí đê xung yếu, thấp trũng.

Tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở và các đoạn đê bị tràn, lực lượng chức năng tổ chức chốt trực 24/24 giờ, đặt biển cảnh báo, căng dây, hướng dẫn và kiểm soát người, phương tiện, bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trần Phú, trong kịch bản nước dâng cao những ngày tới, địa phương tiếp tục triển khai phương án ứng phó thiên tai do lũ, ngập lụt theo cấp độ rủi ro thiên tai; thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, đặc biệt là mực nước sông Bùi để chủ động các biện pháp ứng phó.

Cùng với đó rà soát nhân lực, phương tiện, vật tư, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn; tăng cường thông tin, cảnh báo đến các thôn, xóm và người dân về khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Lực lượng chức năng xã Trần Phú nỗ lực ngăn nước sông Bùi tràn vào khu dân cư. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)

Ngoài ra, xã chủ động phương án sơ tán người dân, tài sản và các cơ sở có nguy cơ mất an toàn đến các địa điểm tập trung như trường học, nhà văn hóa thôn, các điểm sinh hoạt cộng đồng theo kế hoạch, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương; bảo đảm an toàn điện, giao thông, tổ chức cứu hộ, cứu nạn và nhanh chóng ổn định đời sống người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Việc huy động lực lượng tại chỗ và các đơn vị hiệp đồng, lực lượng chi viện tiếp tục được duy trì nhằm kịp thời xử lý các tình huống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân./.

Hà Nội: Nước sông Bùi dâng cao, xã Trần Phú di dời 145 hộ dân đến nơi an toàn Mưa lũ đã ảnh hưởng đến 1.230 người, 298 hộ dân trên địa bàn xã Trần Phú, Hà Nội, trong đó 145 hộ với 580 người phải di dời đến nơi an toàn.